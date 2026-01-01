Fai arrivare le persone direttamente al profilo di un membro del team creando un link personalizzato da condividere nella directory delle persone o nella intranet della tua azienda. Questo link (detto anche collegamento diretto) apre Slack per i membri che hanno accesso all'area di lavoro.
Il link al profilo permette di trovare più facilmente le persone giuste su Slack. Condividi il link dove è utile associare un volto a un nome:
Directory dei dipendenti interni
Firme delle e-mail
Aggiornamenti della newsletter
Creare un link a un MD o a un profilo
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Crea il link combinando l'URL area di lavoro con gli ID utente dei membri. Ecco come fare:
La prima parte del link è l'URL area di lavoro. Per esempio https://acmeco.slack.com.
La seconda parte del link è l'ID utente. Tramite il metodo API utenti.elenco è possibile trovare più ID utente dei membri. Oppure, è possibile trovare l'ID utente di una persona cliccando il pulsante Altro nel profilo di un membro e selezionando Copia ID membro.
Aggiungi l'ID utente alla fine dell'URL area di lavoro. Ecco un esempio: https://acmeco.slack.com/team/U1H63D8SZ.
Tutto qui! Includi questo link al profilo di un membro dove vuoi.
Crea il link combinando l'URL org con gli ID utente a livello di org dei membri. Ecco come fare:
La prima parte del link è l' URL org. Prendiamo come esempio https://acmeorg.enterprise.slack.com.
La seconda parte del link è l' ID utente a livello di org del membro. Tramite il metodo API SCIM GET/utenti è possibile trovare più ID utente dei membri. Oppure, è possibile trovare l'ID utente di una persona cliccando sul pulsante Altro nel profilo di un membro e selezionando Copia ID membro.
Aggiungi l'ID utente alla fine dell'URL org. Per esempio: https://acmeorg.enterprise.slack.com/user/@W1H63D8SZ.
Tutto qui! Includi questo link al profilo di un membro dove vuoi.