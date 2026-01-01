Enviaremos e-mails para você periodicamente. Isso pode incluir notícias sobre apps e recursos do Slack, oportunidades para fornecer feedback ou dicas. Você pode gerenciar as assinaturas de e-mail nas preferências.



Como atualizar suas preferências de e-mail

No computador, acesse a guia Notificações nas Configurações da conta pelo link: https://my.slack.com/account/notifications. Em Notícias e atualizações por e-mail, marque as caixas ao lado dos tipos de e-mail que você quer receber. Desmarque as caixas ao lado dos tipos de e-mail que você não quer receber.

Observação: mesmo que você cancele todos os tipos de e-mail listados, continuaremos enviando e-mails administrativos importantes, como redefinições de senha.

Configure suas notificações por e-mail

Você pode optar por receber notificações do Slack por e-mail, assim como gerenciar quais notificações quer receber e definir a frequência delas. As notificações por e-mail são agrupadas e podem ser enviadas a cada 15 minutos ou a cada hora.