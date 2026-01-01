Dein Profil & persönliche Einstellungen
Stimme Profil & Persönliche Einstellungen perfekt auf dich ab!
Weiter Zurück Aktionen,Aktivität,Zugriffs-Logs,Barrierefreiheit,hinzufügen,App hinzufügen,Mitglieder hinzufügen,Zu Slack hinzufügen,Administratoren,alle Passwörter,Analytik,Android,Mitteilung,Mitteilungen,App-Verzeichnis,App-Symbol,Apple Watch,Apps genehmigen,archivieren,Asana,Atlassian,Automatisierungs-Apps,Badge,Rechnungsdaten,Rechnungsstellung,Bitbucket,Bot-Benutzer,Box,Durchsuchen,Anrufe,Anrufe:,abbrechen,Änderungen,Channels,Channel sofort,Channel-Management,Channel-Benachrichtigung,Channel-Vorschläge,Domains beanspruchen,schließen,Unternehmenskultur,Compliance-Exporte,verfassen,Computer,Unterhaltungen,konvertierenverbinden,verknüpfte Accounts,Verbindung,verbinden,Nachrichten kopieren,erstellen,Anpassung,anpassen,Benutzerdefinierte SAML,benutzerdefiniert,Kunden-Support-Teams,Datenexporte,Datensicherheit,deaktivieren,Standard-Channels,löschen,Löschung,Slack bereitstellen,Desktop,Direktnachrichten,Verzeichnis,deaktivieren,entdecken und beitreten,Ermittlungs-APIs,Anzeigename,DMs,Bitte nicht stören,Domain,Domains,Downgrade,Dropbox,doppelte Accounts,bearbeiten,Bearbeitung,Bildung,E-Mail-AdresseE-Mail,Emoji,Emoticons,Enterprise Grid,Enterprise Mobility ManagementFührungskräfte,exportieren,abgelehnte Zahlungen,Faire Rechnungsstellung,FAQs,finden,Format,Formatierung,Framework für Apps,kostenlose Testversionen,allgemein,erste Schritte,giphy,Github-Integration,Github-Organisation,Github,Glossar,Google Apps,Google Kalender,Google Drive,Gäste,Highlights,HipChat,Personalbereich,IFTTT,importieren,Eingehende Webhooks,Integrationen,iOs,einladen,IT-Teams,JIRA,beitreten,Dran bleiben,Tastatur-Layout,Tastaturkürzel,Schlüsselbund-Zugriff,Keyword-Benachrichtigungen,Sprache,Sprachen,verlassen,Vorschau von Links,laden,Limits,Links,Linux,Mac,Workspace verwalten,Apps verwalten,Mitglieder verwalten,Marketing,Erwähnung,zusammenführen,Nachrichtenaktionen,Nachrichten werden angezeigt,Nachrichtenanzeige,Microsoft-Produkte,mobil,mobile Push,Channels übertragen,Workspaces übertragen,mehrere,stummschalten,Name,Namen,Lärm,Nonprofit-Organisationen,benachrichtigen,OneDrive,onboarden,Inhaber,Passwort,Zahlung,Zahlungen,Berechtigungen,Telefone,pinnen,Plan,Pläne,Plus-Plan,Umfragen,primäre Inhaberschaft,Datenschutzrichtlinien,Aufgaben priorisieren,geschlossen,geschlossener Channel,geschlossene Notizen und Dateien,Projekt-Management,offener Channel,Zielsetzung,Quick-Switcher,Zitat,reaktivieren,lesen,Personalbeschaffung,Referrer-Informationen,Erinnerung,entfernen,umbenennen,Aufbewahrung,Neuen Workspace anfordern,Rolle,Rollen,RSS,Vertrieb,Salesforce,SAML,SCIM,SCIM-Zugriffsrechte,Screenreader,Suche,senden,Sitzungsdauer,Nachrichten teilen,teilen,Geteilter Channel,Geteilte Channels,Seitenleiste,anmelden,abmelden,Account-Erstellungsmodus,Einmaliges Anmelden,Slack-Tag,Slack für Teams,Slack-Benachrichtigungen,Notizen und Dateien speichern,Service-Level-Agreements,ServiceNow,Account erstellen,Slack-Status,Slackbot,Slash-Befehle,Snippet,pausieren,Software-Entwickler,Sternmarkierung,Statistiken,Stride,synchronisieren,Tablets,Steuer,Threads,Zeitzone,Tipps,To-do-Listen,Thema,Triage-Channels,Nutzungsbedingungen,Trello,Fehlerbehebung,Schwierigkeiten beim Empfang,Tour,Twitter,Zwei-Faktor-Authentifizierung,Ungelesene Nachrichten,Updates,Upgrade,hochladen,Benutzername,Benutzergruppen,URL,Urlaub,Anbieter- und Überweisung,Video,Audio-Anruf,Audio,was ist,Was ist wichtig,auf Positivliste setzen,Windows Phone,Windows,Arbeiten in,Workspace-Apps,Anfragen für Workspace-Erstellung,Workspace-Auffindbarkeit,Workspace-Einstellungen,Wunderlist,deine Aktionen,Zapier,zoom,Funktionen,#allgemein,Dateispeicherung,Beiträge,Dark Mode,Design,Workflow-Builder,Audio,Video,Bildschirmfreigabe,Workflows,Outlook-Kalender,Eingeladene Mitglieder,Inhaberschaft übertragen,Positivliste,Enterprise Key Management,Transport Layer Security,Starke Kundenauthentifizierung,CSVTextdatei,Arbeitszeiten, Suche nach „[term]“ [n]+ weitere Ergebnisse anzeigen → Deine E-Mail-Abonnements bei Slack verwalten
Von Zeit zu Zeit senden wir dir E-Mails. Dabei kann es sich um Neuigkeiten über Apps und Funktionen von Slack, Gelegenheiten für Feedback oder Slack-Tipps handeln. Du kannst diese E-Mail-Abonnements in deinen persönlichen Einstellungen verwalten.
Deine persönlichen E-Mail-Einstellungen aktualisieren
Navigiere von deinem Desktop aus zum Tab
Benachrichtigungen in deinen Account-Einstellungen, indem du diesem Link folgst: https://my.slack.com/account/notifications
Aktiviere unter
News & Updates per E-Mail die Checkboxen neben den E-Mail-Kategorien, die du erhalten möchtest. Deaktiviere die Checkboxen neben den E-Mail-Kategorien, die du nicht erhalten möchtest. Hinweis: Auch wenn du dich von allen oben genannten E-Mail-Kategorien abmeldest, erhältst du von uns weiterhin wichtige administrative E-Mails (zum Beispiel E-Mails zum Zurücksetzen des Passworts). Benachrichtigungen per E-Mail konfigurieren
Du kannst festlegen, ob du Slack-Benachrichtigungen per E-Mail erhalten möchtest, und außerdem einstellen, worüber du benachrichtigt werden möchtest und wie oft du diese Benachrichtigungen erhältst. Benachrichtigungen per E-Mail werden zusammengefasst und können alle 15 Minuten oder einmal pro Stunde gesendet werden.
Klicke auf dein Profilbild in der Seitenleiste.
Wähle
Persönliche Einstellungen aus und klicke dann auf Benachrichtigungen. Aktiviere oder deaktiviere unter
Wenn ich auf dem Desktop nicht aktiv bin das Kontrollkästchen neben Ich möchte per E-Mail über Erwähnungen und Direktnachrichten benachrichtigt werden. Wenn du diese Option aktiviert hast, wähle aus, wie oft du Benachrichtigungen erhalten möchtest. Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
For questions or support, go to the
Slack Help Center.
For questions or support, go to the
Slack Help Center. Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!