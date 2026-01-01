Von Zeit zu Zeit senden wir dir E-Mails. Dabei kann es sich um Neuigkeiten über Apps und Funktionen von Slack, Gelegenheiten für Feedback oder Slack-Tipps handeln. Du kannst diese E-Mail-Abonnements in deinen persönlichen Einstellungen verwalten.



Deine persönlichen E-Mail-Einstellungen aktualisieren

Navigiere von deinem Desktop aus zum Tab Benachrichtigungen in deinen Account-Einstellungen, indem du diesem Link folgst: https://my.slack.com/account/notifications Aktiviere unter News & Updates per E-Mail die Checkboxen neben den E-Mail-Kategorien, die du erhalten möchtest. Deaktiviere die Checkboxen neben den E-Mail-Kategorien, die du nicht erhalten möchtest.

Hinweis: Auch wenn du dich von allen oben genannten E-Mail-Kategorien abmeldest, erhältst du von uns weiterhin wichtige administrative E-Mails (zum Beispiel E-Mails zum Zurücksetzen des Passworts).

Benachrichtigungen per E-Mail konfigurieren

Du kannst festlegen, ob du Slack-Benachrichtigungen per E-Mail erhalten möchtest, und außerdem einstellen, worüber du benachrichtigt werden möchtest und wie oft du diese Benachrichtigungen erhältst. Benachrichtigungen per E-Mail werden zusammengefasst und können alle 15 Minuten oder einmal pro Stunde gesendet werden.