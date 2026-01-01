Se você for um administrador de TI, este guia mostrará como aprovar os workspaces Slack usando um proxy SSL na sua rede corporativa. Limitando as conexões, é possível impedir que qualquer pessoa na sua rede entre em workspaces que não são aprovados.

O que você pode aprovar para sua rede

Um workspace Slack (fora de uma organização Enterprise)

Uma organização Enterprise e todos os workspaces conectados

Observação: em planos Enterprise, você também pode configurar uma lista de IPs permitidos para evitar que membros acessem sua organização em redes não aprovadas.



O que esperar

Os administradores de TI podem configurar um servidor proxy local ou baseado na nuvem para interceptar o tráfego no slack.com. O proxy insere novos cabeçalhos HTTP (X-Slack-Allowed-Workspaces-Requester e X-Slack-Allowed-Workspaces) que listam os workspaces que seus funcionários podem acessar.

Quando o proxy for ativado, sua equipe poderá acessar a organização ou workspaces aprovados e continuar usando o Slack normalmente. Se alguém tentar entrar em um workspace que não está na lista aprovada, será exibida uma mensagem de erro.



Como aprovar workspaces Slack para sua rede

Verifique seu servidor proxy: Verifique se o servidor proxy é compatível com interceptação SSL. Recomendamos consultar seu produto ou serviço para obter detalhes sobre como configurar o cabeçalho HTTP. Identifique IDs de organização ou de workspace: Entre em contato com seu gerente de sucesso do cliente ou fale conosco para obter uma lista dos seus IDs de organização e workspace. Configure os dois cabeçalhos HTTP a seguir:



Cabeçalho 1: Adicione o cabeçalho X-Slack-Allowed-Workspaces-Requester e defina o valor dele como o ID de organização ou workspace que representa sua conta. Se isso não for feito primeiro, o próximo cabeçalho não funcionará. Apenas um ID deve ser adicionado para esse valor, mesmo que você esteja adicionando vários IDs de workspace ou organização para o Cabeçalho 2.



Cabeçalho 2: Adicione o cabeçalho X-Slack-Allowed-Workspaces e defina o valor dele como uma lista, separada por vírgula, de IDs de workspace e/ou organização permitidos. Eles representam os workspaces e/ou as organizações que precisam ser aprovados.