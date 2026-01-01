Si eres administrador de TI, puedes usar esta guía para aprobar espacios de trabajo de Slack usando un proxy SSL dentro de tu red corporativa. Al limitar las conexiones, evitas que cualquier miembro de tu red inicie sesión en espacios de trabajo no aprobados.

¿Qué puedes aprobar en tu red?

Un espacio de trabajo de Slack (que no esté dentro de una organización Enterprise)

Una organización Enterprise y todos sus espacios de trabajo conectados

Nota: En los planes Enterprise, también puedes configurar una lista de admisión de IP para evitar que los miembros accedan a tu organización desde redes no aprobadas.



Qué esperar

Los administradores de TI pueden configurar un servidor proxy local o basado en la nube para interceptar el tráfico de slack.com. El proxy inserta nuevos encabezados HTTP (X-Slack-Allowed-Workspaces-Requester y X-Slack-Allowed-Workspaces) que incluyen los espacios de trabajo a los que pueden acceder tus empleados.

Una vez configurado, tu equipo podrá acceder a las organizaciones o espacios de trabajo aprobados y seguir usando Slack de forma habitual. Si alguien intenta iniciar sesión en un espacio de trabajo que no esté en la lista de aprobados, le aparecerá un mensaje de error.



Cómo aprobar espacios de trabajo en tu red

Comprueba tu servidor proxy: comprueba que tu servidor proxy admite la intercepción de SSL. Recomendamos que contactes con el equipo del servicio o del producto sobre cómo configurar el encabezado HTTP. Identificar ID de organizaciones o espacios de trabajo: Habla con tu gerente de satisfacción del cliente o ponte en contacto con nosotros para conseguir una lista de tus ID de la organización y del espacio de trabajo. Configura los siguientes dos encabezados HTTP:



Encabezado 1: Añade el encabezado X-Slack-Allowed-Workspaces-Requester y configura su valor usando el ID de organización o de espacio de trabajo de tu cuenta. Si no haces esto primero, el siguiente encabezado no funcionará. Solo debe haber un ID para este valor, aunque añadas varios ID de organización o espacio de trabajo para el Encabezado 2.



Encabezado 2: Añade el encabezado X-Slack-Allowed-Workspaces y configura su valor usando una lista separada por comas de los ID de espacio de trabajo u organización admitidos. Estos representan los espacios de trabajo y las organizaciones que deben aprobarse.