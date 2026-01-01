Se sei un amministratore IT, in questa guida scoprirai come approvare le aree di lavoro Slack usando un proxy SSL all’interno della tua rete aziendale. Se limiti le connessioni, puoi impedire ai membri della tua rete di accedere ad aree di lavoro in cui non sono approvati.
Che cosa puoi approvare per la tua rete
Un’area di lavoro di Slack (non all’interno di un’organizzazione Enterprise)
Un’organizzazione Enterprise e tutte le aree di lavoro connesse
Gli amministratori IT possono configurare un server proxy locale o su cloud per intercettare il traffico su slack.com. Il proxy inserisce nuove intestazioni HTTP (X-Slack-Allowed-Workspaces-Requester e X-Slack-Allowed-Workspaces) contenenti l’elenco delle aree di lavoro a cui possono accedere i tuoi dipendenti.
Dopo l’attivazione, il tuo team potrà accedere all’org o alle aree di lavoro approvate, continuando ad usare Slack normalmente. Se qualcuno prova ad accedere a un’area di lavoro che non figura nell’elenco di quelle approvate, visualizzerà un messaggio di errore.
Come approvare le aree di lavoro per la tua rete
Controlla il tuo server proxy: Assicurati che il tuo server proxy supporti l’intercettazione SSL. Consigliamo di fare riferimento al tuo prodotto o servizio per i dettagli su come configurare l'intestazione HTTP.
Identifica gli ID organizzazione o gli ID area di lavoro: Rivolgiti al tuo Responsabile di successo dei clienti o contattaci per avere un elenco degli ID della tua organizzazione e area di lavoro.
Configura le due intestazioni HTTP seguenti:
Intestazione 1: aggiungi l’intestazione X-Slack-Allowed-Workspaces-Requester e imposta come valore l’ID dell’organizzazione o dell’area di lavoro che rappresenta il tuo account. Questa operazione va eseguita per prima cosa, altrimenti l’intestazione successiva non funzionerà. Aggiungi un solo ID per questo valore, anche se aggiungerai più ID dell’area di lavoro o dell’organizzazione per l’intestazione 2.
Intestazione 2: aggiungi l’intestazione X-Slack-Allowed-Workspaces e imposta come valore un elenco separato da virgole di ID autorizzati delle aree di lavoro e/o delle organizzazioni. Questi rappresentano le aree di lavoro e/o le organizzazioni che devono essere approvate.
Chi può utilizzare questa funzione?
I proprietari area di lavoro e gli amministratoriarea di lavoro