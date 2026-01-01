Usar o Slack
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Você usa o Slack com o Citrix, mas não está conseguindo abrir o app para computadores? Saiba mais sobre esse problema e como corrigi-lo.
Problemas para abrir o Slack O que causa o problema
Os ambientes Citrix, como XenApp e XenDesktop, usam o redirecionamento de Dynamic-Link Library (DLL) para direcionar chamadas de API que realizam tarefas adicionais antes de chamar as APIs do sistema operacional Windows.
Devido a uma incompatibilidade entre o app para computadores do Slack e as DLLs externas do Citrix, podem ocorrer falhas no carregamento do Slack em ambientes Citrix.
O que acontece quando você abre o Slack
Quando você tenta abrir o app Slack, parece que ele não inicia. No entanto, o gerenciador de tarefas mostra os processos
slack.exe em execução. Talvez o Slack também apareça na barra de tarefas, mas você não consegue interagir com o app.
Normalmente, a inicialização do app acontecerá em cerca de 15 minutos, e ele passará a funcionar como esperado. No entanto, serão exibidos vários relatórios de travamento do processo
slack.exe nesse período.
Desativar o hooking de DLL para slack.exe
Para resolver problemas de inicialização do app Slack, é possível desativar o mecanismo de hooking do ambiente Citrix para processos específicos. Você pode
adicionar os valores de registro manualmente ou executar um script do PowerShell para criar valores de registro automaticamente. Adicionar o valor de registro slack.exe manualmente
No computador, aperte as teclas
Win e R, depois digite regedit.exe. Confira se estas chaves estão presentes e adicione todas as que não estiverem:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Citrix/CtxHook HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Citrix/CtxHook HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Citrix/CtxHook64
Caso ainda não exista, adicione um valor de registro a cada chave acima:
Nome: ExcludedImageNames Tipo: REG_SZ Valor: slack.exe Se
ExcludedImageNames já existir, verifique se slack.exe foi adicionado aos nomes dos executáveis e se eles estão separados por vírgula, desta forma: App1.exe,App2.exe,slack.exe
Verifique se esta chave está presente e adicione caso não esteja:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/services/CtxUvi
Se você adicionou a chave da etapa 5, inclua também este valor de registro:
Nome: UviProcessExcludes Tipo: REG_SZ Valor: slack.exe Se
UviProcessExcludes já existir, verifique se slack.exe foi adicionado aos nomes dos executáveis e se eles estão separados por ponto e vírgula, desta forma: App1.exe;App2.exe;slack.exe
Para saber mais,
consulte a documentação oficial do Citrix.
Executar um script do PowerShell para criar valores de registro
Baixe este script do PowerShell. Quando o download terminar, clique com o botão direito no arquivo do script e selecione
Executar com PowerShell. Reinicie o computador e abra novamente o app Slack para computadores.
Dica: se não conseguir executar o script do PowerShell devido à violação de uma política de execução, siga a documentação da Microsoft para atualizar as políticas do computador. Ótimo!
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