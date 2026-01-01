Você usa o Slack com o Citrix, mas não está conseguindo abrir o app para computadores? Saiba mais sobre esse problema e como corrigi-lo.

Problemas para abrir o Slack

O que causa o problema

Os ambientes Citrix, como XenApp e XenDesktop, usam o redirecionamento de Dynamic-Link Library (DLL) para direcionar chamadas de API que realizam tarefas adicionais antes de chamar as APIs do sistema operacional Windows.

Devido a uma incompatibilidade entre o app para computadores do Slack e as DLLs externas do Citrix, podem ocorrer falhas no carregamento do Slack em ambientes Citrix.

O que acontece quando você abre o Slack

Quando você tenta abrir o app Slack, parece que ele não inicia. No entanto, o gerenciador de tarefas mostra os processos slack.exe em execução. Talvez o Slack também apareça na barra de tarefas, mas você não consegue interagir com o app.

Normalmente, a inicialização do app acontecerá em cerca de 15 minutos, e ele passará a funcionar como esperado. No entanto, serão exibidos vários relatórios de travamento do processo slack.exe nesse período.

Desativar o hooking de DLL para slack.exe

Para resolver problemas de inicialização do app Slack, é possível desativar o mecanismo de hooking do ambiente Citrix para processos específicos. Você pode adicionar os valores de registro manualmente ou executar um script do PowerShell para criar valores de registro automaticamente.

Adicionar o valor de registro slack.exe manualmente

No computador, aperte as teclas Win e R , depois digite regedit.exe. Confira se estas chaves estão presentes e adicione todas as que não estiverem:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Citrix/CtxHook

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Citrix/CtxHook

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Citrix/CtxHook64 Caso ainda não exista, adicione um valor de registro a cada chave acima:



Nome: ExcludedImageNames

Tipo: REG_SZ

Valor: slack.exe



Se ExcludedImageNames já existir, verifique se slack.exe foi adicionado aos nomes dos executáveis e se eles estão separados por vírgula, desta forma:

App1.exe,App2.exe,slack.exe Verifique se esta chave está presente e adicione caso não esteja:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/services/CtxUvi Se você adicionou a chave da etapa 5, inclua também este valor de registro:



Nome: UviProcessExcludes

Tipo: REG_SZ

Valor: slack.exe



Se UviProcessExcludes já existir, verifique se slack.exe foi adicionado aos nomes dos executáveis e se eles estão separados por ponto e vírgula, desta forma:

App1.exe;App2.exe;slack.exe Para saber mais, consulte a documentação oficial do Citrix.

Executar um script do PowerShell para criar valores de registro

Baixe este script do PowerShell. Quando o download terminar, clique com o botão direito no arquivo do script e selecione Executar com PowerShell. Reinicie o computador e abra novamente o app Slack para computadores.

Dica: se não conseguir executar o script do PowerShell devido à violação de uma política de execução, siga a documentação da Microsoft para atualizar as políticas do computador.