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Se utilizzi Slack con Citrix e non riesci ad avviare l’app per desktop, scopri come risolvere il problema.
Problemi all’avvio di Slack Causa del problema
Gli ambienti Citrix, come XenApp e XenDesktop, utilizzano il reindirizzamento con libreria a collegamento dinamico (DLL) per indirizzare le chiamate API che eseguono attività extra prima di chiamare le API del sistema operativo Windows.
A causa di un’incompatibilità tra l’app per desktop Slack e le DLL di terze parti di Citrix, a volte Slack non riesce a caricarsi negli ambienti Citrix.
Che cosa vedrai all’avvio di Slack
L’app di Slack non si apre dopo aver tentato l’avvio. Tuttavia, se apri la gestione delle attività, i processi
slack.exe appaiono in esecuzione. Potresti visualizzare Slack nella barra delle applicazioni ma non puoi interagire con la app.
In genere, l’app termina l’avvio dopo circa 15 minuti e riprende a funzionare normalmente, ma diversi report del processo
slack.exe si arrestano in modo anomalo da quel momento.
Escludere slack.exe dall’hook DLL
Per risolvere alcuni problemi legati all’avvio della app di Slack, puoi escludere determinati processi dal meccanismo di hook DLL dell’ambiente Citrix. Per creare valori del registro automaticamente, puoi
aggiungere i valori del registro manualmente oppure eseguire uno script PowerShell. Aggiungere i valori del registro slack.exe manualmente
Dal tuo computer, premi i tasti
Win e R e digita regedit.exe. Cerca le chiavi seguenti e aggiungi quelle che non trovi:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Citrix/CtxHook HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Citrix/CtxHook HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Citrix/CtxHook64
Se non esiste già, aggiungi un valore di registro a ogni chiave sopraelencata:
Name: ExcludedImageNames Type: REG_SZ Value: slack.exe Se
ExcludedImageNames esiste già, aggiungi slack.exe ai nomi degli eseguibili e separali con una virgola, in questo modo: App1.exe,App2.exe,slack.exe
Cerca la chiave seguente e aggiungila se non c’è:
HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/services/CtxUvi
Se hai aggiunto la chiave seguendo il passaggio 5, aggiungi anche il valore di registro seguente:
Name: UviProcessExcludes Type: REG_SZ Value: slack.exe Se
UviProcessExcludes esiste già, aggiungi slack.exe ai nomi degli eseguibili, separati con punto e virgola, in questo modo: App1.exe;App2.exe;slack.exe
Per ulteriori informazioni,
consulta la documentazione ufficiale Citrix.
Eseguire uno script PowerShell per creare i valori del registro
Scarica questo script PowerShell. Al termine del download, clicca con il pulsante destro sul file di script e seleziona
Esegui con PowerShell. Riavvia il computer e riavvia la app per desktop di Slack.
Suggerimento: se non riesci a eseguire lo script PowerShell a causa di una violazione dei criteri di esecuzione, segui la documentazione di Microsoft per aggiornare i criteri del tuo computer. Fantastico!
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