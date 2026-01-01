Wenn du Slack mit Citrix benutzt und Probleme beim Starten der Desktop-App hast, erfahre mehr über dieses Problem und wie du es beheben kannst.

Probleme beim Starten von Slack

Was verursacht dieses Problem?

Citrix-Umgebungen wie z. B. XenApp und XenDesktop benutzen eine Dynamic-Link Library (DLL)-Weiterleitung, um API-Aufrufe weiterzuleiten, die zusätzliche Aufgaben ausführen, bevor Windows-Betriebssystem-APIs aufgerufen werden.

Aufgrund einer Inkompatibilität zwischen der Desktop-App von Slack und den DLLs von Citrix-Drittanbietern kann es vorkommen, dass Slack in Citrix-Umgebungen nicht geladen wird.

Was du beim Starten von Slack siehst

Die Slack App scheint nicht zu starten, nachdem du versucht hast, sie zu starten. Wenn du jedoch den Task-Manager öffnest, wirst du sehen, dass slack.exe-Prozesse ausgeführt werden. Slack kann auch in der Taskleiste erscheinen, aber du kannst nicht mit der App interagieren.

In der Regel ist das Starten der App innerhalb von 15 Minuten abgeschlossen und sie funktioniert normal – du wirst jedoch mehrere Berichte über den Absturz des slack.exe-Prozesses aus diesem Zeitraum sehen.

Slack.exe von DLL-Hooking ausnehmen

Wenn du Probleme beim Starten der Slack App beheben möchtest, kannst du bestimmte Prozesse vom DLL-Hooking-Mechanismus deiner Citrix-Umgebung ausnehmen. Du kannst entweder manuell Registry-Werte hinzufügen oder ein PowerShell-Skript ausführen, um Registry-Werte automatisch zu erstellen.

Den Registry-Wert „slack.exe“ manuell hinzufügen

Drücke auf deinem Computer die Tasten Win und R und gib dann regedit.exe ein. Suche nach den folgenden Keys und füge alle hinzu, die du nicht findest:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Citrix/CtxHook

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Citrix/CtxHook

HKEY_LOCAL_MACHINE/SOFTWARE/Wow6432Node/Citrix/CtxHook64 Falls noch nicht vorhanden, füge zu jedem der oben aufgeführten Schlüssel einen Registry-Wert hinzu:



Name: ExcludedImageNames

Type: REG_SZ

Wert: slack.exe



Wenn ExcludedImageNames bereits vorhanden ist, vergewissere dich, dass slack.exe zu den Namen der ausführbaren Dateien hinzugefügt wird, und stelle sicher, dass sie wie folgt durch Kommata getrennt sind:

App1.exe,App2.exe,slack.exe Prüfe, ob der folgende Key vorhanden ist, und füge ihn hinzu, wenn er nicht vorhanden ist:

HKEY_LOCAL_MACHINE/SYSTEM/CurrentControlSet/services/CtxUvi Wenn du den Schlüssel aus Schritt 5 hinzugefügt hast, stelle sicher, dass du auch den folgenden Registry-Wert hinzufügst:



Name: UviProcessExcludes

Type: REG_SZ

Wert: slack.exe



Wenn UviProcessExcludes bereits vorhanden ist, vergewissere dich, dass slack.exe zu den Namen der ausführbaren Dateien hinzugefügt wird, und trenne sie wie folgt durch ein Semikolon:

App1.exe;App2.exe;slack.exe Zusätzliche Informationen findest du in der offiziellen Citrix-Dokumentation.

Ein PowerShell-Skript ausführen, um Registry-Werte zu erzeugen

Lade dieses PowerShell-Skript herunter. Wenn der Download abgeschlossen ist, klicke mit der rechten Maustaste auf die Skript-Datei und wähle Mit PowerShell ausführen aus. Starte deinen Computer neu und öffne anschließend die Desktop-App von Slack erneut.

Tipp: Wenn du das PowerShell-Skript aufgrund einer Verletzung der Ausführungsrichtlinien nicht ausführen kannst, befolge die Dokumentation von Microsoft, um die Richtlinien deines Computers zu aktualisieren.