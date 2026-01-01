Administração do workspace
Quer saber mais sobre como configurar uma equipe? Temos exatamente o que você precisa.
Como baixar uma lista dos membros do workspace
Os proprietários e administradores de workspace podem exportar uma lista completa com os membros. Dessa forma, você pode vê-la ou mesmo compartilhá-la fora do Slack.
Exportar lista de membros
- No computador, clique em Administrador na barra lateral.
- No menu, selecione Gerenciar membros.
- Clique em Exportar lista de membros completa na parte superior da página.
Assim que a exportação estiver pronta, você receberá uma notificação com um arquivo CSV disponível para baixar no seu computador.
Dica: Para saber mais sobre como exportar mensagens e arquivos do workspace, acesse Exportar os dados do workspace.
Quem pode usar este recurso?
-
Proprietários/administradores de workspaces e proprietários/administradores de organizações
- Disponível em todos os planos
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