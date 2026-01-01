Os proprietários e administradores de workspace podem exportar uma lista completa com os membros. Dessa forma, você pode vê-la ou mesmo compartilhá-la fora do Slack.



Exportar lista de membros

No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Gerenciar membros. Clique em Exportar lista de membros completa na parte superior da página.

Assim que a exportação estiver pronta, você receberá uma notificação com um arquivo CSV disponível para baixar no seu computador.

Dica: Para saber mais sobre como exportar mensagens e arquivos do workspace, acesse Exportar os dados do workspace.