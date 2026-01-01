Gestione area di lavoro
Scopri come gestire la tua area di lavoro Slack o la tua organizzazione Enterprise Grid.
Scaricare un elenco di membri nella tua area di lavoro
Se hai bisogno di visualizzare o condividere un elenco completo delle persone nella tua area di lavoro al di fuori di Slack, i proprietari e gli amministratori possono esportare un elenco di membri.
Esportare un elenco di membri
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona Gestisci membri dal menu.
- Clicca su Esporta elenco completo dei membri in alto nella pagina.
Quando l'esportazione sarà pronta, riceverai una notifica con un file CSV che potrai scaricare sul tuo computer.
Suggerimento: Per scoprire come esportare messaggi e file dalla tua area di lavoro, consulta Esportare i dati dell’area di lavoro.
Chi può utilizzare questa funzione?
-
I proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i proprietari/amministratori dell’organizzazione
- Disponibile per tutti i piani
Fantastico!
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