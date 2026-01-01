Workspace-Management
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Wenn du eine vollständige Liste der Leute in deinem Workspace außerhalb von Slack sehen oder teilen möchtest, können Inhaberinnen und Inhaber sowie Administratorinnen und Administratoren eine Liste der Mitglieder exportieren.
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Wenn der Export abgeschlossen ist, erhältst du eine Benachrichtigung mit einer CSV-Datei, die du auf deinen Computer herunterladen kannst.
Tipp: Unter Exportieren deiner Workspace-Daten erfährst du, wie du Nachrichten und Dateien aus deinem Workspace exportieren kannst.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Workspace-Inhaber/ -Administratoren und Organisationsinhaber/ -administratoren
Verfügbar für
alle Pläne Super!
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