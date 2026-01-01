Wenn du eine vollständige Liste der Leute in deinem Workspace außerhalb von Slack sehen oder teilen möchtest, können Inhaberinnen und Inhaber sowie Administratorinnen und Administratoren eine Liste der Mitglieder exportieren.



Mitgliederliste exportieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Administrator:in. Wähle Mitglieder verwalten aus dem Menü aus. Klicke oben auf der Seite auf Vollständige Mitgliederliste exportieren.

Wenn der Export abgeschlossen ist, erhältst du eine Benachrichtigung mit einer CSV-Datei, die du auf deinen Computer herunterladen kannst.

Tipp: Unter Exportieren deiner Workspace-Daten erfährst du, wie du Nachrichten und Dateien aus deinem Workspace exportieren kannst.