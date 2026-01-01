Se você usar o CRM do Slack, poderá captar leads do seu site e enviá-los para um canal exclusivo de leads no seu workspace, onde sua equipe poderá analisá-los, gerenciá-los e responder a eles.



Como funciona

Quando você configurar o CRM do Slack, um canal de leads será criado automaticamente no seu workspace. Este canal será nomeado como #leads-[nome do workspace] e aparecerá na seção Salesforce da sua barra lateral.

e aparecerá na seção da sua barra lateral. Para gerenciar leads usando o CRM do Slack, crie o formulário que gerará seus leads e incorpore esse formulário ao seu site.

Quando alguém preencher seu formulário, uma mensagem com os detalhes do novo lead será postada no canal, onde os membros poderão assumir o atendimento e entrar em contato diretamente pelo Slack.

Observação: O gerenciamento de leads no Slack depende do recurso Web-to-Lead do Salesforce. Saiba mais sobre a geração de leads na Central de Ajuda do Salesforce.



Configurar o gerenciamento de leads no Slack

Crie e incorpore seu formulário de leads

Em seu computador, abra seu canal de leads da seção Salesforce na barra de pesquisa. Clique no nome do canal no cabeçalho da conversa.

Selecione a guia Automações. Abaixo de Obter novos leads de seu site, clique em Criar novo formulário web. Escolha um título e os campos para o formulário e clique em Próximo. Se preferir, escolha quais campos você gostaria que fossem obrigatórios e defina um URL de redirecionamento. Clique em Próximo. Siga as instruções para evitar envios de spam usando ReCAPTCA ou clique em Ignorar. Analise o código do formulário. Você pode compartilhar, baixar ou copiar o código de HTML que compõe seu formulário. Quando tudo estiver pronto, trabalhe com sua equipe para inserir seu formulário no site da empresa usando o código de formulário fornecido.



Teste seu formulário

Se preferir, você pode testar o formulário para garantir que ele funcione adequadamente. Comece encontrando as linhas a seguir no código do formulário e siga essas etapas:

<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> --> <!-- <input type="hidden" name="debugEmail" --> <!-- value="<<add emailId here>>"> -->

Remova <!-- and --> do início e do final de cada linha para remover os comentários. Substitua < > pelo seu endereço de e-mail. Preencha um formulário e teste o envio. Você receberá um e-mail com informações de depuração para seu formulário. Quando seus testes estiverem concluídos, remova as três linhas acima do código do seu formulário.



Ver e gerenciar leads no Slack

Quando seu formulário estiver configurado, os envios aparecerão em seu canal de leads. Colabore em leads com sua equipe, entre em contato com um lead diretamente no Slack ou registre outros eventos como chamadas ou reuniões.

Em seu computador, abra seu canal de leads. Clique em um lead para vê-lo na barra lateral. Para conectar um lead, clique em Ações rápidas e selecione Enviar e-mail. Escreva sua mensagem e selecione Enviar e-mail. Para registrar outro evento, clique em Ações rápidas e selecione Novo evento. Escolha um tipo de evento, insira os detalhes do evento e clique em Salvar.

Dica: O Slackbot pode ajudá-lo a ficar por dentro de tudo rapidamente pesquisando um lead. Para começar, clique em Ações rápidas e selecione Perguntar ao Slackbot sobre um lead.