Utilizzare Slack
Dai canali alla ricerca, scopri come funziona Slack dalla A alla Z.
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Se utilizzi
Slack CRM, puoi acquisire i lead dal tuo sito Web e inviarli a un canale dedicato ai lead nella tua area di lavoro così che il team possa rivederli, gestirli e rispondervi.
Funzionamento
Quando abiliti
Slack CRM, nella tua area di lavoro viene creato in automatico un canale lead. Questo canale verrà denominato #lead-[nome della tua area di lavoro] e verrà visualizzato nella sezione Salesforce della barra laterale. Per gestire i lead usando Slack CRM, progetta il modulo per generare i tuoi lead, dopodiché incorporalo sul tuo sito Web.
Quando qualcuno compila il tuo modulo, sul tuo canale verrà postato un messaggio contenente i dettagli del nuovo lead, che i membri potranno acquisire e contattare direttamente da Slack.
Nota: la gestione dei lead in Slack si basa sulla funzione Web-to-Lead di Salesforce. Scopri di più su come generare lead nel Centro assistenza di Salesforce.
Imposta la gestione clienti in Slack Progetta e incorpora il tuo modulo per i lead
Dal desktop, apri il canale lead dalla sezione
Salesforce della barra laterale. Clicca sul nome del canale nell’intestazione della conversazione.
Seleziona la scheda
Automazioni. In
Ottieni nuovi lead dal tuo sito Web, fai clic su Crea nuovo modulo Web. Scegli un titolo e i campi per il modulo, quindi fai clic su
Avanti. Se lo desideri, scegli i campi obbligatori e imposta un URL di reindirizzamento, quindi fai clic su
Avanti. Segui i prompt per impedire l’invio di spam tramite
ReCAPTCHA, oppure fai clic su Salta. Controlla il codice del modulo. Puoi condividere, scaricare o copiare il codice HTML che compone il modulo.
Una volta fatto, lavora col tuo team per incorporare il modulo nel sito Web dell’azienda utilizzando il codice del modulo fornito.
Testa il modulo
Se lo desideri, puoi testare il modulo per assicurarti che funzioni in maniera corretta. Per prima cosa, trova le seguenti righe nel codice del modulo, quindi segui i passaggi:
<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> -->
<!-- <input type="hidden" name="debugEmail" -->
<!-- value="<<add emailId here>>"> -->
Rimuovi
<!-- and --> dall’inizio e la fine di ogni riga per rimuovere il commento. Sostituisci
< con il tuo indirizzo e-mail. > Invia un modulo di prova. Riceverai un e-mail con le informazioni di debugging per il modulo.
Una volta completati i test, rimuovi le tre righe riportate in precedenza dal codice del modulo.
Visualizza e gestisci i lead in Slack
Una volta impostato il modulo, gli invii verranno visualizzati nel canale dei lead. Collabora col tuo team sui lead, contatta un lead direttamente da Slack, o registra altri eventi come chiamate o riunioni.
Dal desktop, apri il canale dei lead.
Fai clic su un lead per visualizzarlo nella barra laterale.
Per contattare un lead, fai clic su
Azioni rapide, quindi seleziona Invia e-mail . Componi il tuo messaggio, quindi seleziona
Invia e-mail. Per registrare un altro evento, fai clic su
Azioni rapide, quindi seleziona Nuovo evento . Scegli un tipo di evento, inserisci i dettagli, quindi fai clic su Salva. Suggerimento: Slackbot può aiutarti a metterti in pari facendo ricerche su un lead. Fai clic su Azioni rapide, quindi seleziona Chiedi a Slackbot per iniziare a ottenere informazioni su un lead.
Chi può utilizzare questa funzione? Fantastico!
Grazie mille per il feedback!
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