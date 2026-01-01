Wenn du Slack CRM verwendest, kannst du Leads von deiner Website erfassen und an einen speziellen Leads-Channel in deinem Workspace weiterleiten, damit dein Team diese prüfen, verwalten und beantworten kann.



So funktioniert es

Wenn du Slack CRM aktivierst, wird automatisch ein Leads-Channel in deinem Workspace erstellt. Dieser Channel wird #leads-[dein Workspace-Name] genannt und wird im Ordner Salesforce in deiner Seitenleiste angezeigt.

genannt und wird im Ordner in deiner Seitenleiste angezeigt. Zur Verwaltung von Leads mit Slack CRM kannst du das Formular zum Generieren deiner Leads erstellen und anschließend in deine Website einbinden.

Wenn jemand dein Formular ausfüllt, wird eine Nachricht mit den Einzelheiten zu dem neuen Lead in deinem Channel gepostet, wo Mitglieder diesen annehmen und direkt über Slack Kontakt aufnehmen können.

Hinweis: Das Verwalten von Leads in Slack baut auf der Salesforce-Funktion Web-to-Lead auf. Im Salesforce-Support-Center erfährst du mehr über das Erstellen von Leads.



Verwaltung von Leads in Slack einrichten

Formular für Leads gestalten und einbetten

Öffne auf deinem Desktop deinen Leads-Channel im Ordner Salesforce in deiner Seitenleiste. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.

Wähle den Tab Automatisierungen aus. Klicke unter Neue Leads aus deiner Website erhalten auf Neues Web-Formular erstellen. Wähle einen Titel und Felder für dein Formular aus und klicke dann auf Weiter. Wenn du möchtest, kannst du auswählen, welche Felder Pflichtfelder sein sollen, und eine Weiterleitungs-URL einrichten und anschließend auf Weiter klicken. Befolge die Eingabeaufforderungen, die mithilfe von ReCAPTCHA zur Vermeidung von Spam dienen sollen, oder klicken auf Überspringen. Überprüfe deinen Formularcode. Du kannst den HTML-Code, aus dem dein Formular besteht, teilen, herunterladen oder kopieren. Wenn du bereit bist, arbeite mit deinem Team zusammen, um das Formular mithilfe des bereitgestellten Formularcodes in die Website deines Unternehmens einzubinden.



Dein Formular testen

Wenn du möchtest, kannst du dein Formular testen, um sicherzugehen, dass es angemessen funktioniert. Mache zunächst die folgenden Zeilen im Code deines Formulars ausfindig und befolge anschließend die Schritte:

<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> --> <!-- <input type="hidden" name="debugEmail" --> <!-- value="<<add emailId here>>"> -->

Entferne die Zeichen <!-- and --> am Anfang und am Ende jeder Zeile, um die Kommentare aufzuheben. Ersetze < > durch deine E-Mail-Adresse. Fülle dein Formular zu Testzwecken aus. Du erhältst eine E-Mail mit Debugging-Informationen zu deinem Formular. Wenn du die Tests abgeschlossen hast, entferne die drei oben genannten Zeilen aus dem Code deines Formulars.



Leads in Slack ansehen und verwalten

Sobald dein Formular eingerichtet ist, werden die eingereichten Formulare in deinem Lead-Channel angezeigt. Arbeite gemeinsam mit deinem Team an Leads, kontaktiere einen Lead direkt über Slack oder protokolliere andere Ereignisse wie Anrufe oder Meetings.

Öffne deinen Leads-Channel auf deinem Desktop. Klicke auf einen Lead, um ihn in deiner Seitenleiste anzuzeigen. Klicke auf Schnellreaktionen und wähle E-Mail senden aus, um Kontakt mit einem Lead aufzunehmen. Verfasse deine Nachricht und wähle anschließend E-Mail senden aus. Klicke auf Schnellreaktionen und wähle Neues Ereignis aus, um ein weiteres Ereignis zu protokollieren. Wähle einen Ereignistyp aus, gib die Ereignisdetails ein und klicke auf Speichern.

Tipp: Slackbot kann dir dabei helfen, schneller zu arbeiten, indem er Nachforschungen zu einem Lead anstellt. Klicke auf Schnellreaktionen und wähle Slackbot fragen für einen Lead aus, um loszulegen.