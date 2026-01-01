Si utilizas CRM de Slack, puedes recopilar candidatos de tu sitio web y enviarlo a un canal de candidatos exclusivo en tu espacio de trabajo para que tu equipo los revise, gestione y responda.



Funcionamiento

Cuando habilites CRM de Slack, se creará automáticamente un canal de candidatos en tu espacio de trabajo. Este canal se denominará #candidatos-[nombre de tu espacio de trabajo] y aparecerá en la sección Salesforce de la barra lateral.

y aparecerá en la sección de la barra lateral. Para gestionar candidatos usando CRM de Slack, diseña el formulario para crear los candidatos e intégralo en tu sitio web.

Cuando alguien rellene el formulario, se enviará a tu canal un mensaje con los detalles del nuevo candidato. Desde allí, los miembros podrán reclamar cada candidato y ponerse en contacto con ellos desde Slack.

Nota: Para administrar candidatos en Slack, se utiliza la función Candidatos Web de Salesforce. Obtén más información sobre la generación de candidatos en el Centro de Ayuda de Salesforce.



Configurar la administración de candidatos en Slack

Diseñar e incorporar el formulario de candidatos

En el ordenador, abre el canal de candidatos desde la sección Salesforce de la barra lateral. Haz clic en el nombre del canal en la cabecera de la conversación.

Selecciona la pestaña Automatizaciones. Debajo de Consigue nuevos candidatos desde tu sitio web, haz clic en Crear un nuevo formulario web. Elige un título y campos para el formulario y haz clic en Siguiente. Si quieres, elige qué campos son obligatorios y establece una URL de redirección. Acto seguido, haz clic en Siguiente. Sigue las instrucciones para evitar envíos de correo no deseado mediante ReCAPTCHA o haz clic en Omitir. Revisa el código del formulario. Puedes compartir, descargar o copiar el código HTML del formulario. Cuando acabes, colabora con tu equipo para incorporar el formulario al sitio web de la empresa con el código proporcionado.



Probar el formulario

Si quieres, puedes probar el formulario para asegurarte de que funciona correctamente. Para empezar, busca las siguientes líneas del código del formulario y sigue estos pasos:

<!-- <input type="hidden" name="debug" value=1> --> <!-- <input type="hidden" name="debugEmail" --> <!-- value="<<add emailId here>>"> -->

Elimina <!-- and --> del principio y el final de cada línea para descomentarlas. Sustituye < > por tu dirección de correo electrónico. Rellena un formulario de prueba. Recibirás un correo electrónico con información de solución de errores del formulario. Cuando termines las pruebas, elimina las tres líneas anteriores del código del formulario.



Ver y administrar candidatos en Slack

Cuando hayas configurado el formulario, los envíos aparecerán en el canal de candidatos. Colabora con tu equipo en los candidatos, ponte en contacto con ellos desde Slack o registra otros eventos tales como llamadas o reuniones.

En el ordenador, abre el canal de candidatos. Haz clic en un candidato para verlo en la barra lateral. Para ponerte en contacto con él, haz clic en Acciones rápidas y selecciona Enviar correo electrónico. Escribe el mensaje y selecciona Enviar correo electrónico. Para registrar otro evento, haz clic en Acciones rápidas y selecciona Nuevo evento. Elige el tipo de evento, introduce los detalles correspondientes y haz clic en Guardar.

Consejo: Slackbot puede ayudarte a ponerte al día investigando candidatos. Haz clic en Acciones rápidas y selecciona Pregunta a Slackbot sobre un candidato para comenzar.