As habilidades dão ao Slackbot instruções passo a passo para executar tarefas específicas, de tal maneira que você pode obter sempre o resultado desejado. Seja para gerenciar processos complexos com mais facilidade ou economizar tempo em tarefas repetitivas, as habilidades tornam o Slackbot ainda mais eficiente para ajudar no seu trabalho.

Dica: Confira o blog do Slack para saber mais sobre as habilidades que usamos no Slack e adicione algumas delas ao Slack para testá-las.



O que faz uma habilidade ser boa?

As melhores habilidades surgem de atividades que você realiza regularmente e que seguem um processo padrão:

Preparar um relatório trimestral para sua equipe

Criar um plano de marketing e um cronograma para um evento futuro

Analisar e resumir dados de várias fontes

O Slackbot pode usar habilidades criadas por seus colegas e personalizadas de acordo com a forma como vocês trabalham, assumindo diferentes tarefas complexas para você.



Como usar as habilidades

Adicione habilidades do catálogo no seu workspace ou na sua organização empresarial para o Slackbot conseguir usá-las.

Você também pode criar e compartilhar habilidades com outras pessoas no seu próprio workspace ou externamente.

Ao enviar um prompt ao Slackbot, ele vai encontrar e usar as habilidades automaticamente com base na sua solicitação. Você também pode clicar em Habilidades acima do campo de mensagem para adicionar uma habilidade específica (assim como você faria com um arquivo, um canal ou uma pessoa).

acima do campo de mensagem para adicionar uma habilidade específica (assim como você faria com um arquivo, um canal ou uma pessoa). As habilidades verificadas com um selo de marca de seleção roxo ao lado foram aprovadas por seus administradores como a melhor habilidade a ser usada em uma tarefa específica, como criar uma apresentação de cliente que siga as diretrizes de marca da sua empresa.



Explorar e adicionar habilidades

Para que o Slackbot possa usar uma habilidade ao gerar uma resposta, você precisa adicioná-la ao Slackbot. Veja como explorar todas as habilidades disponíveis para você e adicionar aquelas que deseja usar:

No computador, clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso não apareça a guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la. Abra a guia Habilidades para ver as habilidades disponíveis. Clique em uma habilidade para ver mais detalhes e clique no botão para adicioná-la à sua guia Habilidades.



Compartilhar uma habilidade

Qualquer pessoa pode compartilhar habilidades com outros membros do workspace do Slack ou organização empresarial. Também é possível compartilhar habilidades externamente para que as pessoas de outras organizações com as quais você trabalha possam usá-las. Depois que alguém adicionar uma habilidade ao Slackbot, ela será usada sempre que a pessoa fizer uma pergunta relevante ao Slackbot ou enviar um prompt relacionado.

Compartilhar uma habilidade

No computador, clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso não apareça a guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la. Abra a guia Habilidades. Passe o cursor sobre uma habilidade e selecione Compartilhar habilidade. Escolha canais ou pessoas e clique em Compartilhar.



Compartilhar uma habilidade externamente

Ao compartilhar uma habilidade externamente, qualquer pessoa com a qual você compartilhar será instruída a salvar uma cópia. Se quiserem, as outras pessoas podem personalizar a habilidade, ou podem salvá-la no Slackbot como está.

No computador, clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso não apareça a guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la. Abra a guia Habilidades. Passe o cursor sobre uma habilidade e clique no ícone de três pontos. Selecione Criar link externo e clique em Copiar link. Compartilhe o link em um canal do Slack Connect ou onde você quiser.

Observação: para evitar que uma habilidade seja compartilhada externamente, você pode revogar o acesso. Abra uma habilidade, clique no ícone de três pontos e selecione Revogar links externos. Isso não removerá nenhuma cópia externa existente.



Criar um conjunto de habilidades

Os conjuntos de habilidades são coleções de habilidades relacionadas. Crie um conjunto de habilidades para todas as habilidades que a sua equipe usa para compartilhá-las de uma só vez ou agrupar todas as habilidades juntas para um objetivo específico (como vendas ou gestão de projetos). Qualquer pessoa com acesso a um conjunto de habilidades que você criar pode automaticamente usar todas as habilidades, incluindo qualquer uma que você adicionar futuramente.

No computador, clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso não apareça a guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la. Abra a guia Habilidades. Clique em Nova habilidade e selecione Criar um conjunto de habilidades. Insira um nome e uma descrição. Depois, clique em Adicionar uma habilidade para adicionar até 25 habilidades. Quando terminar, clique em Compartilhar e escolha pessoas ou canais (ou copie o link do seu conjunto).



Criar uma habilidade

Há duas maneiras de criar uma nova habilidade: pedir ao Slackbot para orientar você durante o processo ou criar uma habilidade do zero e preencher todos os detalhes manualmente.

Criar uma habilidade com a ajuda do Slackbot

No computador, clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso não apareça a guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la. Abra a guia Habilidades. Clique em Adicionar habilidade e selecione Criar uma habilidade. Descreva o que você quer que sua habilidade faça. Se você quer que a sua habilidade faça referência a determinados apps ou servidores PCM, certifique-se de especificar quais serão. Clique em Criar habilidade. O Slackbot responderá quando finalizar a criação da sua habilidade. Abra a habilidade para visualizá-la ou peça que o Slackbot faça as alterações que você precisa.



Criar uma habilidade do zero

No computador, clique em Slackbot na parte superior da barra lateral. Caso não apareça a guia Slackbot, clique em Mais para encontrá-la. Abra a guia Habilidades. Clique em Adicionar habilidade, em Criar uma habilidade e em Criar do zero. Em Descrição, descreva o que você quer que a habilidade faça. O Slackbot usará a descrição da habilidade para decidir quando usá-la ao gerar respostas, e ela também ficará visível para qualquer pessoa que visualizar sua habilidade. Se preferir, clique em Adicionar abaixo de Apps para especificar a quais apps a habilidade deve fazer referência quando for executada. Clique em [Nova habilidade] para adicionar um nome que explique o que ela faz. Em Etapas, escreva as etapas do processo que o Slackbot deve seguir. Você pode adicionar quantas etapas precisar. Em Saída, descreva o formato de saída desejado (por exemplo, um canvas ou um rascunho de mensagem no Slack). Clique em Usar habilidade para testá-la. Você pode fazer alterações na habilidade por conta própria ou pedir ao Slackbot para fazê-las por você.

Dica: para transformar um canvas existente que descreve as etapas de um processo em uma habilidade, clique em Adicionar habilidade e selecione Importar uma habilidade.