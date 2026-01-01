Las habilidades ofrecen a Slackbot instrucciones detalladas para gestionar tareas concretas, de manera que obtengas el resultado que buscas. Ya sea para gestionar procesos complejos de manera más sencilla o para ahorrar tiempo en tareas repetitivas, las habilidades permiten a Slackbot ayudarte a trabajar mejor.

Consejo: Visita el blog de Slack para obtener más información sobre las habilidades que usamos en Slack; después, añade algunas para probarlas tú mismo.



¿Cómo se consigue una buena habilidad?

Las mejores habilidades se basan en tareas que realizas de manera periódica y que tienen un proceso estandarizado:

Preparar un informe trimestral para tu equipo

Crear un plan de marketing y una orden del día para un evento

Analizar y resumir datos de varias fuentes

Slackbot puede usar las habilidades (creadas por los compañeros de trabajo y adaptadas a tu forma de trabajar) para encargarse de tareas complejas por ti.



Cómo utilizar las habilidades

Añade habilidades para que Slackbot las use desde el catálogo de habilidades de tu espacio de trabajo u organización Enterprise.

También puedes crear y compartir habilidades con otras personas en tu propio espacio de trabajo o de forma externa.

Cuando le des una orden a Slackbot, este buscará y utilizará automáticamente las habilidades adecuadas según tu solicitud. También puedes hacer clic en Habilidades sobre el campo de mensajes para añadir una habilidad en particular (como harías con un archivo, un canal o una persona).

sobre el campo de mensajes para añadir una habilidad en particular (como harías con un archivo, un canal o una persona). Las habilidades verificadas que tienen una insignia con una marca de verificación morada han sido aprobadas por tus administradores como la mejor opción para una tarea concreta, como crear una presentación para un cliente que siga las directrices de marca de tu empresa.



Explorar y añadir habilidades

Para que Slackbot use una habilidad al generar una respuesta, deberás añadir esa habilidad a Slackbot. Para explorar todas las habilidades disponibles para ti y añadir las que quieras usar, sigue estos pasos:

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Habilidades para examinar las habilidades disponibles. Haz clic en una habilidad para ver más detalles y, a continuación, haz clic en el botón de activación para añadirla a tu pestaña Habilidades.



Compartir una habilidad

Cualquiera puede compartir habilidades con otros miembros de su espacio de trabajo de Slack u organización Enterprise, y también puedes compartir habilidades de forma externa para que la gente con la que trabajas de otras organizaciones también puedan usarlas. Una vez que alguien añada una habilidad a Slackbot, se usará cuando se realice una pregunta relevante a Slackbot o cuando se envíe un prompt relacionado con ella.

Compartir una habilidad

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Habilidades. Pasa el cursor sobre una habilidad y selecciona Compartir habilidad. Selecciona canales o personas y haz clic en Compartir.



Usar Slackbot para crear una habilidad

Cuando compartes una habilidad de forma externa, a cualquiera con quien la compartas se le pedirá que guarde una copia. Otras personas pueden personalizar la habilidad si quieren o guardarla en Slackbot tal cual.

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Habilidades. Pasa el cursor por encima de una habilidad y haz clic en el icono con tres puntos. Selecciona Crear enlace externo y haz clic en Copiar enlace. Comparte en enlace en un canal de Slack Connect o donde quieras.

Nota: Para evitar que se comparta una habilidad de forma externa, puedes revocar el acceso. Abre una habilidad, haz clic en el icono con tres puntos y selecciona Anular enlaces externos. Esta acción no eliminará las copias externas existentes.



Crear un conjunto de habilidades

Los conjuntos de habilidades son colecciones de habilidades relacionadas. Crea un conjunto de habilidades para todas las habilidades que usa tu equipo para compartirlas todas a la vez o agrúpalas todas para un propósito en particular (como ventas o gestión de proyectos). Cualquiera con acceso a un conjunto de habilidades que crees puede usar automáticamente todas las habilidades, incluida cualquiera que añadas en el futuro.

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Habilidades. Haz clic en Nueva habilidad y selecciona Crear un conjunto de habilidades. Introduce un nombre y una descripción y haz clic en Añadir una habilidad para añadir hasta 25 habilidades. Cuando hayas terminado, haz clic en Compartir y elige personas o canales (o copia el enlace en tu conjunto).



Crear una habilidad

Hay dos formas de crear una nueva habilidad: pedir a Slackbot que te ayude con el proceso o crearla desde cero rellenando todos los detalles de forma manual.

Usar Slackbot para crear una habilidad

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Habilidades. Haz clic en Añadir habilidad y selecciona Crear una habilidad. Describe qué quieres que haga tu habilidad. Si quieres que tu habilidad haga referencia a determinadas aplicaciones o servidores MCP, asegúrate de especificar cuáles. Haz clic en Crear habilidad. Slackbot te responderá cuando haya terminado de crear tu habilidad. Abre la habilidad para verla o pídele a Slackbot que haga los cambios que necesites.



Crear una habilidad desde cero

En el ordenador, haz clic en Slackbot en la parte superior de la barra lateral. Si no ves la pestaña Slackbot, haz clic en Más para encontrarla. Abre la pestaña Habilidades. Haz clic en Añadir habilidad y selecciona Crear una habilidad; a continuación, haz clic en Empezar desde cero. Debajo de Descripción, describe para qué sirve tu habilidad. Slackbot usará la descripción de la habilidad para decidir cuándo usarla mientras genera respuestas, y todas las personas que vean tu habilidad podrán verla. Si quieres, haz clic en Añadir debajo de Aplicaciones para indicar las aplicaciones a las que la habilidad debe hacer referencia cuando se ejecute. Haz clic en [Nueva habilidad] para añadir un nombre a tu habilidad que explique para lo que sirve. Debajo de Pasos, describe los pasos del proceso que debe seguir Slackbot. Puedes añadir tantos pasos como necesites. Debajo de Salida, describe el formato de salida que quieras (como un canvas o el borrador de un mensaje de Slack). Haz clic en Usar habilidad para probarla. Puedes realizar cambios a la habilidad o pedir a Slackbot que los haga por ti.

Consejo: Para convertir un canvas que detalla los pasos de un proceso en una habilidad, haz clic en Añadir habilidad y selecciona Importar una habilidad.