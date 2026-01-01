Kompetenzen liefern Slackbot Schritt-für-Schritt-Anleitungen für die Ausführung bestimmter Aufgaben, damit du jedes Mal das richtige Ergebnis erhältst. Egal, ob du komplexe Prozesse einfacher handhaben oder Zeit bei wiederholbaren Aufgaben sparen möchtest – mit Kompetenzen kann Slackbot dir besser bei der Arbeit helfen.

Tipp: Sieh dir den Slack-Blog an, um mehr über die bei Slack verwendeten Vorlagen zu erfahren, und füge dann ein paar davon hinzu, um sie selbst auszuprobieren.



Wodurch zeichnet sich eine gute Vorlage aus?

Die besten Kompetenzen entstehen aus Aufgaben, die du regelmäßig ausführst und für die es ein Standardverfahren gibt:

Vorbereiten eines Quartalsberichts für dein Team

Erstellen eines Marketingplans und der Tagesplanung für ein anstehendes Event

Analysieren und Zusammenfassen von Daten aus verschiedenen Quellen

Slackbot kann von deinen Kolleg:innen erstellte und an deine Arbeitsweise angepasste Vorlagen verwenden, um beliebig viele komplexe Aufgaben für dich zu erledigen.



So verwendest du Vorlagen

Füge Vorlagen hinzu, die Slackbot nutzen soll, indem du diese aus dem Vorlagenkatalog deines Workspace oder deiner Enterprise-Organisation auswählst.

Du kannst außerdem Vorlagen erstellen und diese mit anderen Personen in deinem eigenen Workspace oder extern teilen.

Wenn du Slackbot einen Prompt gibst, findet und nutzt er automatisch Vorlagen, die zu deiner Anfrage passen. Du kannst auch oben im Nachrichtenfeld auf Vorlagen klicken, um eine bestimmte Vorlage hinzuzufügen (genau wie bei einer Datei, einem Channel oder einer Person).

klicken, um eine bestimmte Vorlage hinzuzufügen (genau wie bei einer Datei, einem Channel oder einer Person). Verifizierte Vorlagen, die mit einem violetten Häkchen gekennzeichnet sind, wurden von deinen Administrator:innen als die beste Vorlage für eine bestimmte Aufgabe genehmigt, zum Beispiel für die Erstellung einer Kundenpräsentation, die den Markenrichtlinien deines Unternehmens entspricht.



Kompetenzen durchsuchen und hinzufügen

Damit Slackbot eine Kompetenz beim Generieren einer Antwort verwenden kann, musst du diese Kompetenz zu Slackbot hinzufügen. So durchsuchst du alle dir zur Verfügung stehenden Kompetenzen und fügst diejenigen hinzu, die du verwenden möchtest:

Klicke von deinem Desktop aus oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Öffne den Tab Vorlagen, um die verfügbaren Vorlagen zu durchsuchen. Klicke auf eine Vorlage, um weitere Details anzuzeigen, und klicke dann auf den Umschalt-Button, um sie zu deinem Tab Vorlagen hinzuzufügen.



Eine Kompetenz teilen

Jeder kann Vorlagen mit anderen Mitgliedern des Slack-Workspaces oder der Enterprise-Organisation teilen. Möglicherweise kannst du Vorlagen auch extern freigeben, sodass auch deine Kolleg:innen aus anderen Organisationen diese nutzen können. Sobald jemand eine Vorlage zu Slackbot hinzufügt, wird sie verwendet, wenn Slackbot eine entsprechende Frage gestellt oder ein entsprechender Prompt gesendet wird.

Eine Vorlage teilen

Klicke von deinem Desktop aus oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Öffne den Tab Vorlagen. Zeige mit der Maus auf eine Kompetenz und wähle Kompetenz teilen aus. Wähle Channels oder Personen aus und klicke auf Teilen.



Eine Vorlage extern teilen

Wenn du eine Vorlage extern teilst, wird jede Person, mit der du sie teilst, zur Speicherung einer Kopie aufgefordert. Andere können die Vorlage nach Belieben anpassen oder sie unverändert in Slackbot speichern.

Klicke von deinem Desktop aus oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Öffne den Tab Vorlagen. Bewege den Mauszeiger über eine Vorlage und klicke auf das Symbol mit den drei Punkten. Wähle Externen Link erstellen aus und klicke anschließend auf Link kopieren. Teile den Link in einem Slack Connect-Channel oder an einem anderen Ort.

Hinweis: Damit eine Vorlage nicht extern geteilt wird, kannst du den Zugriff widerrufen. Öffne eine Vorlage, klicke auf das Symbol mit den drei Punkten und wähle Externe Links widerrufen aus. Dadurch werden keine bereits vorhandenen externen Kopien gelöscht.



Vorlagen-Set erstellen

Vorlagen-Sets sind Sammlungen verwandter Vorlagen. Erstelle ein Vorlagen-Set für alle Vorlagen, die dein Team nutzt, um diese auf einen Blick zu präsentieren, oder fasse alle Vorlagen für einen bestimmten Zweck (wie Vertrieb oder Projektmanagement) zusammen. Alle Personen, die Zugriff auf ein von dir erstelltes Vorlagen-Set hat, kann automatisch alle darin enthaltenen Vorlagen nutzen, einschließlich aller Vorlagen, die du in Zukunft hinzufügst.

Klicke von deinem Desktop aus oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Öffne den Tab Vorlagen. Klicke auf Neue Vorlage und wähle dann Vorlagen-Set erstellen aus. Gib einen Namen und eine Beschreibung ein und klicke dann auf Vorlage hinzufügen, um bis zu 25 Vorlagen hinzuzufügen. Wenn du fertig bist, klicke auf Teilen und wähle Personen oder Channels aus (oder kopiere den Link zu deinem Set).



Eine Kompetenz erstellen

Es gibt zwei Möglichkeiten, eine neue Kompetenz zu erstellen: Bitte Slackbot, dich durch den Prozess zu leiten, oder erstelle eine Kompetenz von Grund auf neu, um die Details selbst anzugeben.

Mithilfe von Slackbot eine Kompetenz erstellen

Klicke von deinem Desktop aus oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Öffne den Tab Vorlagen. Klicke auf Vorlage hinzufügen und wähle dann Eine Vorlage erstellen aus. Beschreibe, was deine Vorlage für dich erledigen soll. Wenn deine Vorlage auf bestimmte Apps oder MCP-Server zugreifen soll, gib diese bitte unbedingt an. Klicke auf Vorlage erstellen. Slackbot antwortet dir, sobald die Erstellung deiner Vorlage abgeschlossen ist. Öffne die Vorlage, um sie anzusehen, oder bitte Slackbot, die gewünschten Änderungen vorzunehmen.



Eine neue Kompetenz von Grund auf selbst erstellen

Klicke von deinem Desktop aus oben in der Seitenleiste auf Slackbot. Wenn dir der Slackbot-Tab nicht angezeigt wird, klicke auf Mehr, um ihn zu finden. Öffne den Tab Vorlagen. Klicke auf Vorlage hinzufügen und wähle Vorlage erstellen aus, und klicke dann auf Von Grund auf neu erstellen. Beschreibe unter Beschreibung, was deine Vorlage leisten soll. Slackbot verwendet die Beschreibung der Vorlage, um zu entscheiden, ob sie beim Generieren von Antworten verwendet werden soll. Die Beschreibung ist zudem für alle Personen sichtbar, die sich deine Vorlage ansehen. Wenn du möchtest, klicke unten bei Apps auf Hinzufügen, um Apps anzugeben, auf die die Vorlage bei der Ausführung zugreifen soll. Klicke auf [Neue Kompetenz], um einen Namen einzugeben, der die Aktionen deiner Kompetenz erläutert. Gib unter Schritte die Prozessschritte an, die Slackbot ausführen soll. Du kannst beliebig viele Schritte hinzufügen. Gib unter Ausgabe das gewünschte Ausgabeformat an (z. B. ein Canvas oder den Entwurf einer Slack-Nachricht). Klicke auf Kompetenz verwenden, um sie zu testen. Du kannst selbst Änderungen an der Kompetenz vornehmen oder Slackbot darum bitten.

Tipp: Wenn du ein vorhandenes Canvas, das Schritte zur Ausführung eines Prozesses erläutert, in eine Kompetenz umwandeln möchtest, klicke auf Kompetenz hinzufügen und wähle Kompetenz importieren aus.