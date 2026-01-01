Conecte o Slackbot a outros apps que você usa para realizar ações neles diretamente do Slack. Quando você instala um app que inclui um servidor de Protocolo de Contexto de Modelo (PCM), qualquer pessoa com acesso ao Slackbot pode interagir com outros serviços simplesmente iniciando uma conversa.

Como funciona

Os desenvolvedores (sejam eles de terceiros ou da sua organização) podem adicionar servidores de PCM aos apps do Slack que eles criam. Quando você instala um app, o Slackbot ganha acesso a um conjunto de ferramentas configuradas pelo desenvolvedor para realizar ações nesse app por meio do Slack.

Se for necessária a aprovação de apps em seu workspace ou organização Enterprise, apenas administradores e membros com permissão poderão instalar apps que incluam servidores de PCM.

Assim como em outros apps, os membros precisam conectar suas contas para poderem usá-los. Quando um membro conectar sua conta, o Slackbot terá acesso a todas as ferramentas integradas ao servidor de PCM.

Os proprietários e os administradores de organizações Enterprise podem gerenciar o acesso a servidores PCM e ferramentas individuais.

Observação: Acesse o Slack Marketplace para conferir a lista completa de apps que você pode conectar ao Slackbot.



Instalar um app

Instale um app para conectar o servidor de PCM dele ao Slackbot. Se você já tem um app instalado que agora inclui um servidor de PCM, adicione a nova versão. Os membros que quiserem continuar usando o app precisarão reconectar suas contas assim que a nova versão for instalada.

Planos gratuito, Pro e Business+ Planos Empresariais Se a aprovação de apps estiver ativada para o seu workspace, os proprietários e administradores do workspace poderão instalar apps e aprovar solicitações de apps enviadas pelos membros. Abra o Slack Marketplace e encontre o app que você gostaria de instalar. Clique em Adicionar ao Slack. Siga as instruções para conferir os escopos e instalar o app. Os servidores de PCM estarão listados abaixo de Ações que [app] pode executar. Os proprietários e administradores de organizações podem instalar apps no nível da organização. Depois de instalar um app, você pode adicioná-lo aos workspaces e definir permissões de acesso para usuários e grupos específicos. Instalar um app No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, clique em Integrações. Clique em Gerenciar apps na parte superior direita e, em seguida, selecione Instalar um app. Pesquise e selecione o app que você quer instalar. Clique em Continuar. Siga as instruções para conferir os escopos e instalar o app. Os servidores de PCM estarão listados abaixo de Ações que [app] pode executar.

Adicionar um app aos workspaces Na seção Integrações do painel do administrador, clique em Apps instalados. Encontre o app que você quer adicionar aos workspaces. Clique no ícone de três pontos à direita do app. Selecione Adicionar a mais workspaces. Marque a caixa ao lado de todos os workspaces aos quais você quer adicionar o app. Para adicionar o app automaticamente a qualquer novo workspace criado na sua organização, marque a caixa ao lado de Padrão para workspaces futuros. Clique em Próximo. Marque a caixa ao lado de Tudo pronto para adicionar o app. Clique em Adicionar app.

Definir permissões de acesso Na seção Integrações do painel do administrador, clique em Apps instalados. Selecione um app da lista e clique na guia Permissões de membros na parte superior da página. Ao lado de Quem pode usar este app?, clique em Editar. Escolha quem pode usar o app: Todos, Todos, exceto pessoas ou grupos específicos, Apenas pessoas e grupos específicos ou Ninguém. Se você selecionar Todos, exceto pessoas ou grupos específicos ou Apenas pessoas e grupos específicos, selecione membros, grupos de IDP ou grupos de usuários. Clique em Save (Salvar).



Gerenciar o acesso a servidores PCM e ferramentas

Os proprietários e os administradores de organizações nos planos Enterprise Grid e Enterprise+ podem gerenciar o acesso a servidores PCM, definir quais tipos de ferramentas (por exemplo, somente leitura ou gravação) estão disponíveis por padrão e configurar permissões para cada uma das ferramentas.

Gerenciar o acesso ao servidor de PCM

Na seção Integrações do painel do administrador, clique em Apps instalados. Selecione um app da lista e clique na guia Permissões de membros na parte superior da página. Em Servidores PCM, clique em Editar ao lado de um servidor PCM. Escolha quem pode acessar o servidor PCM: Todos com acesso ao app, Todos com acesso ao app, exceto pessoas ou grupos específicos, Apenas pessoas ou grupos específicos com acesso ao app ou Ninguém. Se você selecionar Todos, exceto pessoas ou grupos específicos ou Apenas pessoas ou grupos específicos, escolha membros, grupos do IDP ou grupos de usuários. Clique em Save (Salvar).



Defina as permissões padrão para os tipos de ferramentas PCM

Todas as ferramentas integradas a um servidor PCM ficam disponíveis assim que o app é instalado. Para gerenciar quais tipos de ferramentas seus membros podem usar, defina um padrão para ferramentas do tipo somente leitura, gravação e outras.

Na seção Integrações do painel do administrador, clique em Apps instalados. Selecione um app da lista e clique na guia Permissões de membros na parte superior da página. Em Permissões padrão de ferramentas PCM, clique em Editar ao lado de Ferramentas somente leitura, Ferramentas de gravação ou Outras ferramentas. Determine quem pode usar as ferramentas. Se você selecionar Todos, exceto pessoas e grupos específicos ou Apenas pessoas e grupos específicos, escolha membros, grupos de IDP ou grupos de usuários. Clique em Save (Salvar).



Gerencie o acesso a cada ferramenta PCM

Na seção Integrações do painel do administrador, clique em Apps instalados. Selecione um app da lista e clique na guia Permissões de membros na parte superior da página. Em Servidores PCM, clique em Editar ao lado de um servidor PCM. Ao lado da ferramenta que você deseja gerenciar, clique em Editar. Determine quem pode usar a ferramenta. Se você selecionar Todos, exceto pessoas e grupos específicos ou Apenas pessoas e grupos específicos, escolha membros, grupos de IDP ou grupos de usuários. Clique em Save (Salvar).

Observação: Não é possível gerenciar o acesso a servidores ou ferramentas PCM nos planos Pro, Business+ ou Enterprise Select.