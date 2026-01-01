Collega Slackbot ad altre app con MCP
Collega Slackbot alle altre app che utilizzi per eseguire azioni direttamente da Slack. Quando installi un’app che include un server Protocollo di contesto del modello (MCP), chiunque abbia accesso a Slackbot può interagire con altri servizi semplicemente avviando una conversazione.
Funzionamento
- Gli sviluppatori (sia di terze parti che della tua organizzazione) possono aggiungere server MCP alle app Slack che sviluppano. Quando installi un’app, Slackbot ottiene l’accesso a un insieme di strumenti configurati dallo sviluppatore per eseguire azioni in quell’app direttamente da Slack.
- Se è richiesta l’approvazione delle app nella tua area di lavoro o nella tua organizzazione Enterprise, solo gli amministratori e i membri autorizzati possono installare app che includono server MCP.
- Come per le altre app, ogni membro deve collegare il proprio account per poterle utilizzare. Quando un membro collega l’account, Slackbot avrà accesso a tutti gli strumenti messi a disposizione dal server MCP.
- I proprietari org e gli amministratori org nelle organizzazioni Enterprise possono gestire l’accesso ai server MCP e ai singoli strumenti.
Nota: visita Slack Marketplace per un elenco completo delle app che puoi connettere a Slackbot.
Installare un’app
Installa un’app per collegarne il server MCP a Slackbot. Se hai già installato un’app che ora include un server MCP, aggiungine la nuova versione. Tutti i membri che desiderano continuare a utilizzare l’app dovranno ricollegare il proprio account dopo l’installazione della nuova versione.
Piani Free, Pro e Business+
Piano Enterprise
Se l’approvazione delle app è attivata per la tua area di lavoro, proprietari e amministratori dell’area di lavoro possono installare le app e approvare le richieste di installazione inviate dai membri.
- Apri Slack Marketplace e cerca l’app che vuoi installare.
- Clicca su Aggiungi a Slack.
- Segui le istruzioni per controllare gli ambiti e installare l’app. Gli eventuali server MCP saranno elencati di seguito, nella sezione Azioni che [app] può eseguire.
Amministratori e proprietari dell’organizzazione possono installare app a livello dell’organizzazione. Dopo aver installato un’app, puoi aggiungerla alle aree di lavoro e configurarne le autorizzazioni di accesso per utenti e gruppi specifici.
Installa un’app
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi clicca su Impostazioni organizzazione.
- Dalla barra laterale sinistra, fai clic su Integrazioni.
- Clicca su Gestisci app in alto a destra e seleziona Installa un’app.
- Cerca e seleziona l’app che desideri installare.
- Clicca su Continua.
- Segui le istruzioni per controllare gli ambiti e installare l’app. Gli eventuali server MCP saranno elencati di seguito, nella sezione Azioni che [app] può eseguire.
Aggiungi un’app alle aree di lavoro
- Dalla sezione Integrazioni della dashboard di amministrazione, fai clic su App installate.
- Trova l’app che desideri aggiungere alle aree di lavoro.
- Fai clic sull’ icona dei tre puntini sulla destra dell’app.
- Seleziona Aggiungi ad altre aree di lavoro.
- Seleziona la casella accanto a tutte le aree di lavoro a cui desideri aggiungere l’app. Per aggiungere automaticamente l’app alle nuove aree di lavoro create nella tua organizzazione, seleziona la casella accanto a App predefinita per le nuove aree di lavoro.
- Clicca su Avanti.
- Seleziona la casella accanto a Desidero aggiungere questa app.
- Clicca su Aggiungi app.
Imposta le autorizzazioni di accesso
- Dalla sezione Integrazioni della dashboard di amministrazione, fai clic su App installate.
- Seleziona un’app dall’elenco, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni dei membri nella parte superiore della pagina.
- Vicino a Chi può usare questa app?, clicca su Modifica.
- Scegli chi può utilizzare l’app: Tutti, Tutti tranne persone o gruppi specifici, Solo persone e gruppi specifici, o Nessuno. Se selezioni Tutti tranne persone o gruppi specifici o Solo persone o gruppi specifici, scegli i membri, i gruppi IDP o i gruppi utenti.
- Fai clic su Save (Salva).
Gestisci l’accesso al server MCP e agli strumenti
I proprietari org e gli amministratori org nei piani Enterprise Grid e Enterprise+ possono gestire l’accesso ai server MCP, decidere quali tipi di strumenti (ad es., di sola lettura o di scrittura) sono disponibili per impostazione predefinita e impostare autorizzazioni per i singoli strumenti.
Gestisci l’accesso ai server MCP
- Dalla sezione Integrazioni della dashboard di amministrazione, fai clic su App installate.
- Seleziona un’app dall’elenco, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni dei membri nella parte superiore della pagina.
- Sotto la voce Server MCP, clicca su Modifica accanto a un server MCP.
- Scegli chi può accedere al server MCP: Tutti coloro che hanno accesso all’app, Tutti coloro che hanno accesso all’app, tranne persone o gruppi specifici, Solo persone o gruppi specifici con accesso all’app oppure Nessuno. Se selezioni Tutti tranne persone o gruppi specifici oppure Solo persone o gruppi specifici, scegli i membri, i gruppi IDP oppure i gruppi utenti.
- Fai clic su Save (Salva).
Imposta autorizzazioni predefinite per i tipi di strumenti MCP
Tutti gli strumenti integrati nel server MCP sono disponibili dopo l’installazione dell’app. Per gestire quali tipi di strumenti i tuoi membri possono usare, stabilisci un’impostazione predefinita di sola lettura, di scrittura e altri strumenti.
- Dalla sezione Integrazioni della dashboard di amministrazione, fai clic su App installate.
- Seleziona un’app dall’elenco, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni dei membri nella parte superiore della pagina.
- Sotto Autorizzazioni predefinite degli strumenti MCP, clicca su Modifica accanto a Strumenti di sola lettura, Strumenti di scrittura o Altri strumenti.
- Chi può usare gli strumenti. Se selezioni Tutti tranne persone o gruppi specifici oppure Solo persone o gruppi specifici, scegli i membri, i gruppi IDP oppure i gruppi utenti.
- Fai clic su Save (Salva).
Gestisci l’accesso ai singoli strumenti MCP
- Dalla sezione Integrazioni della dashboard di amministrazione, fai clic su App installate.
- Seleziona un’app dall’elenco, quindi fai clic sulla scheda Autorizzazioni dei membri nella parte superiore della pagina.
- Sotto la voce Server MCP, clicca su Modifica accanto a un server MCP.
- Accanto allo strumento che vuoi gestire, clicca su Modifica.
- Scegli chi può usare lo strumento. Se selezioni Tutti tranne persone o gruppi specifici oppure Solo persone o gruppi specifici, scegli i membri, i gruppi IDP oppure i gruppi utenti.
- Fai clic su Save (Salva).
Nota: Non è possibile gestire l’accesso ai server MCP o agli strumenti con i piani Pro, Business+ o Enterprise Select.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari/amministratori org, i proprietari/amministratori dell’area di lavoro e i membri autorizzati a installare le app
- Disponibile per tutti i piani (l’accesso a Slackbot e i limiti variano in base al piano)