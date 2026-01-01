Conecta Slackbot a otras aplicaciones que uses para realizar acciones en ellas directamente desde Slack. Cuando instales una aplicación que incluye un servidor del protocolo de contexto del modelo (MCP), cualquier persona con acceso a Slackbot podrá interactuar con otros servicios a través de una conversación.

Funcionamiento

Los desarrolladores (ya sean desarrolladores externos o de tu organización) pueden añadir servidores MCP a las aplicaciones de Slack que compilen. Cuando instalas una aplicación, Slackbot obtiene acceso a una serie de herramientas configuradas por el desarrollador para efectuar acciones en dicha aplicación desde Slack.

Si la aplicación se tiene que aprobar en el espacio de trabajo u organización Enterprise, solo los administradores y miembros con permiso podrán instalar aplicaciones que incluyan servidores MCP.

Como sucede con otras aplicaciones, los miembros tienen que conectar sus cuentas para utilizarlas. Cuando un miembro conecta su cuenta, Slackbot accederá a todas las herramientas integradas en el servidor MCP.

Los propietarios y administradores de organizaciones Enterprise pueden gestionar el acceso a servidores MCP y herramientas individuales.

Nota: Ve a Slack Marketplace para ver una lista completa de las aplicaciones que puedes conectar con Slackbot.



Instalar una aplicación

Instala una aplicación para conectar su servidor MCP con Slackbot. Si ya tienes una aplicación que incluya actualmente un servidor MCP instalado, añade la nueva versión. Todo miembro que quiera seguir usando la aplicación tendrá que volver a conectar su cuenta cuando se instale la nueva versión.

Planes Gratuito, Pro y Business+ Planes Enterprise Si la aprobación de aplicaciones está activada en tu espacio de trabajo, los propietarios y administradores del espacio de trabajo podrán instalar aplicaciones y aprobar las solicitudes de las aplicaciones enviadas por los miembros. Abre Slack Marketplace y busca la aplicación que quieres instalar. Haz clic en Añadir a Slack. Sigue las instrucciones para revisar los alcances e instalar la aplicación. Si la aplicación tiene algún servidor MCP, se indicará debajo del apartado Acciones que puede realizar [app]. Si tienes el rol de propietario o administrador de la organización, podrás instalar aplicaciones para toda la organización. En cuanto hayas instalado una aplicación, podrás añadirla a los espacios de trabajo y definir permisos de acceso para usuarios y grupos concretos. Instalar una aplicación Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Integraciones. Haz clic en Gestionar aplicaciones, en la parte superior derecha, y, a continuación, selecciona Instalar una aplicación. Busca y selecciona la aplicación que te gustaría instalar. Haz clic en Continuar. Sigue las instrucciones para revisar los alcances e instalar la aplicación. Si la aplicación tiene algún servidor MCP, se indicará debajo del apartado Acciones que puede realizar [app].

Añadir una aplicación a los espacios de trabajo En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Busca la aplicación que quieras añadir a los espacios de trabajo. Haz clic en el icono de tres puntos situado a la derecha de la aplicación. Selecciona Añadir a más espacios de trabajo. Marca la casilla situada junto a los espacios de trabajo a los que quieras añadir la aplicación. Para que la aplicación se añada automáticamente a cualquier espacio de trabajo nuevo creado en tu organización, marca la casilla situada junto a Opción predeterminada para futuros espacios de trabajo. Haz clic en Siguiente. Marca la casilla situada junto a Estoy en condiciones de añadir esta aplicación. Haz clic en Añadir aplicación.

Configurar permisos de acceso En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Selecciona una aplicación de la lista y haz clic en la pestaña Permisos de miembros situada en la parte superior de la página. Junto a ¿Quién puede usar esta aplicación?, haz clic en Editar. Selecciona quién puede usar la aplicación: Todo el mundo, Todo el mundo excepto personas o grupos específicos, Solo personas y grupos específicos o Nadie. Si seleccionas Todo el mundo excepto personas o grupos específicos o Solo personas y grupos específicos, elige miembros, grupos de IDP o grupos de usuarios. Haga clic en Save (Guardar).



Gestionar el acceso al servidor MCP y a las herramientas

Los propietarios y administradores de organizaciones con planes Enterprise Grid y Enterprise+ pueden gestionar el acceso a servidores MCP, decidir qué tipos de herramientas (como de solo lectura o escritura) están disponibles de forma predeterminada, además de configurar los permisos para cada herramienta.

Gestionar el acceso al servidor MCP

En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Selecciona una aplicación de la lista y haz clic en la pestaña Permisos de miembros situada en la parte superior de la página. Debajo de Servidores MCP, haz clic en Editar junto a un servidor MCP. Selecciona quién puede acceder al servidor MCP: Todo el mundo con acceso a la aplicación, Todo el mundo con acceso a la aplicación excepto personas o grupos específicos, Solo personas o grupos específicos con acceso a la aplicación o Nadie. Si seleccionas Todo el mundo excepto personas o grupos específicos o Solo personas o grupos específicos, elige miembros, grupos de IDP o grupos de usuarios. Haga clic en Save (Guardar).



Establecer permisos predeterminados para tipos de herramientas MCP

Todas las herramientas integradas en un servidor MCP estarán disponibles una vez instalada la aplicación. Para gestionar qué tipos de herramientas pueden usar tus miembros, establece un conjunto predeterminado de solo lectura, escritura y otras herramientas.

En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Selecciona una aplicación de la lista y haz clic en la pestaña Permisos de miembros situada en la parte superior de la página. Debajo de Permisos de herramientas MCP predeterminados, haz clic en Editar junto a Herramientas de solo lectura, Herramientas de escritura u Otras herramientas. Selecciona quién puede usar las herramientas. Si seleccionas Todo el mundo excepto personas o grupos concretos y Solo personas y grupos concretos, elige los miembros, grupos de IDP o grupos de usuarios. Haga clic en Save (Guardar).



Gestionar el acceso individual a las herramientas MCP

En la sección Integraciones del panel de administración, haz clic en Aplicaciones instaladas. Selecciona una aplicación de la lista y haz clic en la pestaña Permisos de miembros situada en la parte superior de la página. Debajo de Servidores MCP, haz clic en Editar junto a un servidor MCP. Haz clic en Editar junto a la herramienta que quieras gestionar. Selecciona quién puede usar la herramienta. Si seleccionas Todo el mundo excepto personas o grupos concretos y Solo personas y grupos concretos, elige los miembros, grupos de IDP o grupos de usuarios. Haga clic en Save (Guardar).

Nota: No se puede gestionar el acceso al servidor o herramienta MCP en los planes Pro, Business+ o Enterprise Select.