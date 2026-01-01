Por padrão, os membros da sua organização Enterprise podem acessar o Slack de qualquer endereço IP. Configure uma lista de IPs permitidos com intervalos aprovados (como seu escritório ou uma VPN aprovada) para restringir o acesso ao Slack de outros IPs.

Observação: adicionar uma lista de permissões desconectará imediatamente as pessoas que estiverem acessando o Slack de outros endereços IP.



Configure sua lista de IPs permitidos

No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Selecione Ferramentas e configurações no menu e clique em Configurações da organização. Na barra lateral esquerda, selecione Segurança, em seguida selecione Configurações de segurança. Ao lado de Lista de IPs permitidos, clique em Editar. Marque a caixa ao lado de Ativar lista de IPs permitidos para esta organização e insira os intervalos de IP ou clique em Fazer upload de CSV para adicionar endereços em massa. Clique em Salvar.

Observação: os administradores de TI também podem impedir o login em workspaces ou organizações do Slack não aprovados na rede deles.