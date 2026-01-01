De forma predeterminada, los miembros de tu organización Enterprise pueden acceder a Slack desde cualquier dirección IP. Configura una lista de IP permitidas con rangos aprobados (como tu oficina o una VPN aprobada) para restringir el acceso a Slack desde otras IP.

Nota: Si añades una lista de IP permitidas, se cerrarán de inmediato las sesiones de las personas que estén accediendo a Slack desde otras direcciones IP.



Configura tu lista de IP permitidas

Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, a continuación, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, selecciona Seguridad y, luego, Ajustes de seguridad. Junto a Lista de IP permitidas, haz clic en Editar. Marca la casilla junto a Activar lista de IP permitidas para esta organización y, a continuación, introduce los rangos de IP o haz clic en Cargar CSV para añadir direcciones de forma masiva. Haz clic en Save (Guardar).

Nota: Los administradores de TI también pueden impedir el inicio de sesión en espacios de trabajo u organizaciones de Slack no aprobados en su red.