Standardmäßig können Mitglieder deiner Enterprise-Organisation von jeder IP-Adresse aus auf Slack zugreifen. Konfiguriere eine IP-Zulassungsliste mit genehmigten Bereichen (z. B. dein Büro oder ein genehmigtes VPN), um den Zugriff auf Slack von allen anderen IPs einzuschränken.

Hinweis: Wenn du eine Zulassungsliste hinzufügst, werden Personen, die von anderen IP-Adressen aus auf Slack zugreifen, sofort abgemeldet.



IP-Zulassungsliste konfigurieren

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.

Wähle im Menü Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Wähle in der linken Seitenleiste Sicherheit und anschließend Sicherheitseinstellungen aus. Klicke neben IP-Zulassungsliste auf Bearbeiten. Aktiviere das Kontrollkästchen neben IP-Zulassungsliste aktivieren für diese Organisation und gib dann IP-Bereiche ein, oder klicke auf CSV hochladen, um mehrere Adressen auf einmal hinzuzufügen. Klicke auf Speichern.

Hinweis: IT-Administrator:innen können auch die Anmeldung bei nicht genehmigten Slack-Workspaces oder Organisationen in ihrem Netzwerk verhindern.