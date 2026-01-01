Workspace-Management
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Standardmäßig können Mitglieder deiner Enterprise-Organisation von jeder IP-Adresse aus auf Slack zugreifen. Konfiguriere eine IP-Zulassungsliste mit genehmigten Bereichen (z. B. dein Büro oder ein genehmigtes VPN), um den Zugriff auf Slack von allen anderen IPs einzuschränken.
Hinweis: Wenn du eine Zulassungsliste hinzufügst, werden Personen, die von anderen IP-Adressen aus auf Slack zugreifen, sofort abgemeldet.
IP-Zulassungsliste konfigurieren
Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf den
Namen deiner Organisation.
Wähle im Menü
Tools und Einstellungen aus und klicke auf Organisationseinstellungen. Wähle in der linken Seitenleiste
Sicherheit und anschließend Sicherheitseinstellungen aus. Klicke neben
IP-Zulassungsliste auf Bearbeiten. Aktiviere das Kontrollkästchen neben
IP-Zulassungsliste aktivieren für diese Organisation und gib dann IP-Bereiche ein, oder klicke auf CSV hochladen, um mehrere Adressen auf einmal hinzuzufügen. Klicke auf
Speichern. Hinweis: IT-Administrator:innen können auch die Anmeldung bei nicht genehmigten Slack-Workspaces oder Organisationen in ihrem Netzwerk verhindern.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Organisationsinhaber und Organisationsadministratoren
Verfügbar für
Enterprise-Pläne Super!
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