Abra o Slackbot Mini para obter toda a funcionalidade do Slackbot junto com qualquer app, guia de navegador ou janela.
Observação: se você usa o Slack no macOS, pode clicar com o botão direito no ícone do Slack na sua barra de menu para ocultá-lo.
Quando é útil
Obtenha respostas durante chamadas de vídeo Use o Slackbot para extrair informações rapidamente de seu workspace (e qualquer app conectado como o Salesforce) quando você estiver no Zoom ou em reuniões do Google.
Encontre informações rapidamente Faça uma pergunta ao Slackbot enquanto estiver criando no Figma ou programando com o Claude e depois volte para o que estava fazendo.
Defina tarefas e lembretes para mais tarde Faça anotações ou crie tarefas e peça ao Slackbot para dar início a elas ou para lembrar você mais tarde.
Abrir o Slackbot Mini
Você pode abrir a janela do Slackbot Mini no app para computador do Slackbot ou no seu computador usando um atalho de teclado.
No app para computador do Slack, pressione CmdShiftO (Mac) ou CtrlShiftO (Windows).
Faça uma pergunta ou insira um prompt. Depois, envie sua mensagem.
Para trabalhar com o Slackbot no app para computador do Slack, clique em Abrir na janela principal.
Dica: Acesse suas preferências e clique em IA do Slack para selecionar CtrlCtrl como o atalho de teclado do Slackbot Mini ou cancele o uso do atalho como um todo.
Alternar entre workspaces
Se você é membro de mais de um workspace do Slack, você pode alterar entre eles para garantir que o Slackbot tenha as informações e o contexto corretos.
Na janela do Slackbot Mini, clique com o botão direito no ícone da barra de menus.