Apri Slackbot Mini per ottenere tutte le funzioni di Slackbot in ogni app, scheda del browser o finestra.
Nota: se usi Slack su macOS, puoi cliccare con il tasto destro sull’icona di Slack nella barra dei menu per nasconderla.
Quando è utile
Ottieni risposte durante le videochiamate Utilizza Slackbot per trovare velocemente le informazioni nella tua area di lavoro (e in tutte le app connesse come Salesforce) mentre partecipi a una riunione su Zoom o Google.
Trova in fretta le informazioni Fai una domanda a Slackbot mentre stai progettando su Figma o creando codici su Claude, quindi torna al lavoro.
Imposta attività e promemoria per dopo Scrivi appunti o attività e chiedi a Slackbot di iniziare o di ricordartelo in un secondo momento.
Apri Slackbot Mini
Puoi aprire la finestra di Slackbot Mini dall’app desktop di Slack o dal tuo computer utilizzando un’azione rapida della tastiera.´
Dall’app desktop di Slack, premi CmdMaiuscO (Mac) o CtrlMaiuscO (Windows).
Fai una domanda o inserisci un prompt, quindi invia il messaggio.
Per lavorare con Slackbot nell’app desktop di Slack, clicca su Apri nella finestra principale.
Suggerimento: Vai nelle preferenze e clicca su IA di Slack per scegliere CtrlCtrl come azione rapida della tastiera per Slackbot Mini, oppure puoi scegliere di non utilizzare azioni rapide.
Passa da un’area di lavoro all’altra
Se sei un membro di più di un’area di lavoro, puoi passare da una all’altra per assicurati che Slackbot abbia le informazioni e il contesto corretti.
Dalla finestra di Slackbot Mini, fai clic col pulsante destro sull’icona della barra dei menu.