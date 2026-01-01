Ouvrez Slackbot Mini pour bénéficier de toutes les fonctionnalités de Slackbot, directement depuis n’importe quelle application, onglet de navigateur ou fenêtre.

Remarque : Si vous utilisez Slack sur macOS, vous pouvez effectuer un clic droit sur l’icône Slack de la barre de menu pour la masquer.



Lorsque c’est utile

Obtenir des réponses pendant les appels vidéo

Utilisez Slackbot pour extraire rapidement des informations de votre espace de travail (et de toutes les applications connectées comme Salesforce) lorsque vous participez à des réunions Zoom ou Google.

Utilisez Slackbot pour extraire rapidement des informations de votre espace de travail (et de toutes les applications connectées comme Salesforce) lorsque vous participez à des réunions Zoom ou Google. Trouver rapidement des informations

Posez une question à Slackbot pendant que vous créez dans Figma ou que vous codez avec Claude, puis reprenez ce que vous faisiez.

Posez une question à Slackbot pendant que vous créez dans Figma ou que vous codez avec Claude, puis reprenez ce que vous faisiez. Configurer des tâches et des rappels pour plus tard

Notez des notes ou des tâches et demandez à Slackbot de commencer à les réaliser ou de vous les rappeler plus tard.



Ouvrir Slackbot mini

Vous pouvez ouvrir la fenêtre Slackbot Mini depuis l’application pour ordinateur Slack ou depuis votre ordinateur à l’aide d’un raccourci clavier.

Depuis l’application pour ordinateur Slack, appuyez sur Cmd Maj O (Mac) ou Ctrl Maj O (Windows). Posez une question ou saisissez un prompt, puis envoyez votre message. Pour utiliser Slackbot dans l’application pour ordinateur Slack, cliquez sur Ouvrir dans la fenêtre principale .

Conseil : Rendez-vous dans vos préférences et cliquez sur Slack AI pour définir Ctrl Ctrl comme raccourci clavier pour Slackbot Mini, ou pour désactiver complètement ce raccourci.



Changer d’espace de travail

Si vous faites partie de plusieurs espaces de travail Slack, vous pouvez passer de l’un à l’autre afin de vous assurer que Slackbot dispose des informations et du contexte appropriés.

Dans la fenêtre Slackbot Mini, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’icône de la barre de menu. Choisir un autre espace de travail.