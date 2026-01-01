Abre Slackbot Mini para disfrutar de todas las funciones de Slackbot junto a cualquier aplicación, pestaña de navegador o ventana.

Nota: Si usas Slack en macOS, puedes hacer clic con el botón derecho en el icono de Slack en la barra de menú para ocultarlo.



Cuándo es útil

Recibir respuestas durante videollamadas

Usa Slackbot para recuperar la información de tu espacio de trabajo (y tus aplicaciones conectadas, como Salesforce) cuando participes en reuniones de Zoom o Google.

Usa Slackbot para recuperar la información de tu espacio de trabajo (y tus aplicaciones conectadas, como Salesforce) cuando participes en reuniones de Zoom o Google. Encontrar información rápidamente

Pregunta lo que necesites a Slackbot, ya estés diseñando en Figma o compilando con Claude, y vuelve a ponerte manos a la obra.

Pregunta lo que necesites a Slackbot, ya estés diseñando en Figma o compilando con Claude, y vuelve a ponerte manos a la obra. Configura tareas y recordatorios para más tarde

Registra notas o tareas y pide a Slackbot que las comience o te las recuerde más adelante.



Abrir Slackbot Mini

Puedes abrir la ventana de Slackbot Mini desde la aplicación de Slack para ordenador o desde tu equipo usando un atajo de teclado.

Desde la aplicación de Slack para ordenador, pulsa Cmd Mayús O (Mac) o Ctrl Mayús O (Windows). Realiza una pregunta o escribe una prompt y envía tu mensaje. Para trabajar con Slackbot en la aplicación de Slack para ordenador, haz clic en Abrir en la ventana principal.

Consejo: Ve a tus preferencias y haz clic en IA de Slack para elegir Ctrl Ctrl como el atajo de teclado de Slackbot Mini o rechaza usar el atajo por completo.



Cambiar de espacios de trabajo

Si perteneces a más de un espacio de trabajo de Slack, puedes cambiar entre ellos para asegurarte de que Slackbot tenga la información y el contexto necesarios.

Desde la ventana de Slackbot Mini, haz clic con el botón derecho en el icono de la barra de menú. Selecciona otro espacio de trabajo.