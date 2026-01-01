Abre Slackbot Mini para acceder a todas las funcionalidades de Slackbot junto a cualquier aplicación, pestaña de navegación o ventana.

Nota: Si usas Slack en macOS, puedes hacer clic con el botón secundario en el ícono de Slack en la barra de menú para ocultarlo.



Cuándo es útil

Obtén respuestas durante videollamadas

Usa Slackbot para extraer rápidamente información de tu espacio de trabajo (y de cualquier aplicación conectada, como Salesforce) cuando estés participando en reuniones por Zoom o Google.

Usa Slackbot para extraer rápidamente información de tu espacio de trabajo (y de cualquier aplicación conectada, como Salesforce) cuando estés participando en reuniones por Zoom o Google. Encuentra información rápidamente

Hazle una pregunta a Slackbot mientras diseñas en Figma o programas con Claude y luego regresa a lo que estabas haciendo.

Hazle una pregunta a Slackbot mientras diseñas en Figma o programas con Claude y luego regresa a lo que estabas haciendo. Define tareas y recordatorios para más tarde

Toma notas o apunta tareas y pídele a Slackbot que empiece a trabajar en ellas o que te las recuerde más tarde.



Abrir Slackbot Mini

Puedes abrir la ventana de Slackbot Mini desde la aplicación de Slack para computadora o en tu computadora con un atajo de teclado.

En la aplicación de Slack para computadora, pulsa Cmd Mayús O (Mac) o Ctrl Mayús O (Windows). Haz una pregunta o escribe un prompt y luego envía el mensaje. Si, en cambio, quieres trabajar con Slackbot en la aplicación de Slack para computadora, haz clic en Abrir en la ventana principal.

Consejo: Dirígete a tus preferencias y haz clic en IA de Slack para elegir Ctrl Ctrl como el atajo de teclado para Slackbot Mini o desactiva por completo el uso del atajo.



Cambiar entre espacios de trabajo

Si eres miembro de más de un espacio de trabajo de Slack, puedes alternar entre ellos para asegurarte de que Slackbot tenga la información y el contexto correctos.

En la ventana de Slackbot Mini, haz clic con el botón secundario en el ícono de la barra de menús. Escoger otro espacio de trabajo