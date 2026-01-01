Caso sua organização use o Slack Connect, os proprietários e os administradores com permissão para gerenciamento de canais poderão usar o painel Pessoas externas para ver e gerenciar os canais que essas pessoas podem acessar.



Como ver pessoas externas nos canais do Slack Connect

Plano Business+ Planos Empresariais Os proprietários e os administradores de workspaces podem ver uma lista de todas as pessoas externas em canais hospedados pela sua organização. As informações incluem a organização à qual a pessoa pertence, bem como o nome exibido e o endereço de e-mail dela. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Pessoas. Clique em Pessoas externas. Pesquise uma pessoa por nome ou endereço de e-mail ou filtre por nome da organização. Para ver uma lista completa de canais dos quais uma pessoa participa, clique no ícone de três pontos à direita do nome dela e selecione Ver canais. Os proprietários e os administradores de organizações podem ver uma lista de todas as pessoas externas em canais hospedados pela organização. As informações incluem a organização à qual a pessoa pertence, bem como o nome exibido e o endereço de e-mail dela. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Passe o mouse sobre Ferramentas e configurações e selecione Configurações da organização. Clique em Pessoas na barra lateral esquerda e depois em Pessoas externas. Pesquise uma pessoa por nome ou endereço de e-mail ou filtre por nome da organização. Para ver uma lista completa de canais dos quais uma pessoa participa, clique no nome dela para abrir a exibição Detalhes e clique na guia Canais.



Como remover pessoas externas dos canais do Slack Connect

Os proprietários e os administradores podem remover pessoas de canais individualmente ou em massa. Lembre-se de que remover pessoas externas dos seus canais não encerrará toda a comunicação com elas. Caso queira fazer isso, saiba como se desconectar de uma organização ou desconectar pessoas externas.

Observação: se você só tem permissão para gerenciar canais públicos, os privados não aparecem na lista. Para remover alguém de um canal privado ao qual você não tem acesso, encontre um proprietário e peça mais ajuda.

Plano Business+ Planos Empresariais Os proprietários e os administradores de workspaces podem remover pessoas externas de canais hospedados pela organização. Essa ação não revoga o acesso delas às mensagens diretas ou a outros canais a que pertencem conectados à organização. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Pessoas. Clique em Pessoas externas. Pesquise uma pessoa, clique no ícone de três pontos à direita do nome dela e selecione Remover de canais. (Caso você não veja essa opção, a pessoa não poderá ser removida de nenhum canal.) Clique em Escolher canais específicos e selecione os canais dos quais você quer remover a pessoa externa. Clique em Remover. Os proprietários e os administradores de organizações podem remover pessoas externas de canais hospedados pela organização. Essa ação não revoga o acesso delas às mensagens diretas ou a outros canais a que pertencem conectados à organização. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Selecione Ferramentas e configurações e, em seguida, Configurações da organização. Clique em Pessoas na barra lateral esquerda e depois em Pessoas externas. Pesquise uma pessoa, clique no ícone de três pontos à direita do nome dela e selecione Remover de canais. (Caso você não veja essa opção, a pessoa não poderá ser removida de nenhum canal.) Clique em Escolher canais específicos e selecione os canais dos quais você quer remover a pessoa externa. Clique em Remover.

Dica: você também pode encontrar pessoas externas na lista de membros do canal no Slack e removê-las de um canal da mesma forma que faria com um membro do seu workspace.



Desconectar pessoas externas da sua organização

Os proprietários e os administradores podem desconectar uma pessoa externa para removê-la de todas as conversas do Slack Connect hospedadas pela sua organização. Quando você desconectar uma pessoa externa, os membros da sua organização também serão removidos de todas as conversas hospedadas por uma organização externa que incluam a pessoa que você desconectou.

Plano Business+ Planos Empresariais Os proprietários e os administradores de workspaces podem desconectar pessoas externas para removê-las de canais e mensagens diretas. Desde que sua organização permaneça conectada à organização externa à qual o usuário pertence, seus membros podem convidá-lo novamente para as conversas deles. No computador, clique em Administrador na barra lateral. No menu, selecione Configurações do workspace e clique em Pessoas. Clique em Pessoas externas. Pesquise uma pessoa, clique no ícone de três pontos à direita do nome dela e selecione Desconectar [Nome do membro]. Revise os detalhes e clique em Desconectar. Os proprietários e os administradores de organizações podem desconectar pessoas externas para removê-las de canais e mensagens diretas. Desde que sua organização permaneça conectada à organização externa à qual o usuário pertence, seus membros podem convidá-lo novamente para as conversas deles. No computador, clique no nome da organização na barra lateral.

Selecione Ferramentas e configurações e, em seguida, Configurações da organização. Clique em Pessoas na barra lateral esquerda e depois em Pessoas externas. Pesquise uma pessoa, clique no ícone de três pontos ao lado do nome dela e selecione Desconectar [Nome do membro]. Revise os detalhes e clique em Desconectar.