Usare la dashboard delle persone esterne di Slack Connect
Se l’organizzazione utilizza Slack Connect, i proprietari e gli amministratori a cui è stata assegnata un’autorizzazione per la gestione del canale possono usare la dashboard Persone esterne per visualizzare e gestire i canali a cui hanno accesso queste persone.
Visualizzare persone esterne nei canali di Slack Connect
Piano Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono vedere l’elenco di tutte le persone esterne nei canali ospitati dalla propria organizzazione. I dettagli includono il nome dell’organizzazione a cui appartengono, il nome visualizzato e l’indirizzo e-mail.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Persone.
- Clicca su Persone esterne.
- Cerca una persona per nome o indirizzo e-mail oppure filtra per nome dell’organizzazione.
- Per vedere l’elenco completo dei canali di cui una persona fa parte, clicca sull’icona dei tre puntini alla destra del nome, quindi seleziona Visualizza canali.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono vedere l’elenco di tutte le persone esterne nei canali ospitati dalla propria organizzazione. I dettagli includono il nome dell’organizzazione a cui appartengono, il nome visualizzato e l’indirizzo e-mail.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Passa il puntatore su Strumenti e impostazioni, poi seleziona Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Persone esterne.
- Cerca una persona per nome o indirizzo e-mail oppure filtra per nome dell’organizzazione.
- Per vedere l’elenco completo dei canali di cui una persona fa parte, clicca sul suo nome per aprire la visualizzazione Dettagli e poi clicca sulla scheda Canali.
Rimuovere persone esterne dai canali di Slack Connect
I proprietari e gli amministratori possono rimuovere le persone dai canali individualmente o in blocco. Ricorda che la rimozione delle persone esterne dai canali non interromperà la comunicazione con loro. Se desideri interromperla, scopri come disconnetterti da un’organizzazione o come disconnettere le persone esterne.
Nota: se possiedi l’autorizzazione per gestire solo i canali pubblici, i canali privati non saranno elencati. Per rimuovere un utente da un canale privato a cui non hai accesso, contatta un proprietario per ricevere assistenza.
Piano Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono rimuovere le persone esterne dai canali ospitati dall’organizzazione. Tale azione non revocherà il loro accesso ai messaggi diretti né agli altri canali connessi all’organizzazione di cui fanno parte.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Persone.
- Clicca su Persone esterne.
- Cerca una persona, quindi clicca sull’icona dei tre puntini alla destra del nome e seleziona Rimuovi dai canali. (se non vedi quest’opzione, la persona non può essere rimossa da alcun canale).
- Clicca su Scegli canali specifici e seleziona il canale dal quale vuoi rimuovere la persona esterna.
- Clicca su Rimuovi.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono rimuovere le persone esterne dai canali ospitati dall’organizzazione. Tale azione non revocherà il loro accesso ai messaggi diretti né agli altri canali collegati all’organizzazione di cui fanno parte.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni, poi Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Persone esterne.
- Cerca una persona, quindi clicca sull’icona dei tre puntini alla destra del nome e seleziona Rimuovi dai canali. (se non vedi quest’opzione, la persona non può essere rimossa da alcun canale).
- Clicca su Scegli canali specifici e seleziona il canale dal quale vuoi rimuovere la persona esterna.
- Clicca su Rimuovi.
Suggerimento: Puoi anche trovare le persone esterne nell’elenco dei membri del canale in Slack e puoi rimuoverle da un canale nello stesso modo in cui rimuoveresti un membro della tua area di lavoro.
Disconnetti le persone esterne della tua organizzazione
I proprietari e gli amministratori possono disconnettere una persona esterna per rimuoverla da tutte le conversazioni di Slack Connect ospitate dalla tua organizzazione. Quando disconnetti una persona esterna, i membri della tua organizzazione saranno rimossi da qualsiasi conversazione ospitata dall’organizzazione esterna che include la persona disconnessa.
Piano Business+
Piano Enterprise
I proprietari e gli amministratori dell’area di lavoro possono disconnettere le persone esterne per rimuoverle dai canali e dai messaggi diretti. Fintanto che la tua organizzazione rimane connessa all’organizzazione esterna dell’utente, i tuoi membri possono invitarle nuovamente nelle loro conversazioni.
- Dal desktop, clicca su Amministratore nella barra laterale.
- Seleziona impostazioni area di lavoro dal menu, quindi clicca su Persone.
- Clicca su Persone esterne.
- Cerca una persona, quindi clicca sull’icona dei tre puntini alla destra del nome e seleziona Disconnetti [nome del membro].
- Rivedi i dettagli e clicca su Disconnetti.
I proprietari e gli amministratori dell’organizzazione possono disconnettere le persone esterne per rimuoverle dai canali e dai messaggi diretti. Fintanto che la tua organizzazione rimane connessa all’organizzazione esterna dell’utente, i tuoi membri possono invitarle nuovamente nelle loro conversazioni.
- Dal desktop, clicca sul nome dell’organizzazione nella barra laterale.
- Seleziona Strumenti e impostazioni, poi Impostazioni organizzazione.
- Clicca su Persone nella barra laterale sinistra, quindi clicca su Persone esterne.
- Cerca una persona, quindi clicca sull’icona dei tre puntini accanto al nome e seleziona Disconnetti [nome del membro].
- Rivedi i dettagli e clicca su Disconnetti.
Chi può utilizzare questa funzione?
- I proprietari/amministratori dell’area di lavoro (Business+) e i proprietari/amministratori dell’organizzazione
- Disponibile per i piani Business+ ed Enterprise