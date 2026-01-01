Si votre organisation utilise Slack Connect, les propriétaires et administrateurs autorisés à gérer les canaux peuvent utiliser le tableau de bord Personnes externes pour afficher et gérer les canaux auxquels ces personnes externes ont accès.



Afficher une liste des personnes externes dans vos canaux Slack Connect

Forfait Business+ Forfaits Enterprise Les propriétaires et administrateurs d’espaces de travail peuvent afficher une liste de toutes les personnes externes dans les canaux hébergés par leur organisation. Les informations incluent notamment l’organisation à laquelle la personne appartient, son nom d’affichage, ainsi que son adresse e-mail. Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu, puis cliquez sur Utilisateurs. Cliquez sur Personnes externes. Vous pouvez rechercher une personne d’après son nom ou son adresse e-mail, ou filtrer la liste par nom d’organisation. Pour voir la liste complète des canaux auxquels une personne a accès, cliquez sur l’icône à trois points à droite de son nom, puis sélectionnez Afficher les canaux. Les propriétaires et administrateurs de l’organisation peuvent afficher une liste de toutes les personnes externes dans les canaux hébergés par leur organisation. Les informations incluent notamment l’organisation à laquelle la personne appartient, son nom d’affichage, ainsi que son adresse e-mail. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Passez votre souris sur Outils et paramètres, puis sélectionnez Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Personnes dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur Personnes externes. Vous pouvez rechercher une personne d’après son nom ou son adresse e-mail, ou filtrer la liste par nom d’organisation. Pour voir la liste complète des canaux auxquels une personne a accès, cliquez sur son nom pour ouvrir la vue Détails, puis cliquez sur l’onglet Canaux.



Supprimer des personnes externes de vos canaux Slack Connect

Les propriétaires et les administrateurs peuvent retirer des membres d’un canal, individuellement ou par groupe. Gardez à l’esprit que le fait de retirer une personne externe de vos canaux ne mettra pas fin à la communication avec l’organisation à laquelle elle appartient. Pour cela, découvrez comment vous déconnecter d’une organisation ou comment déconnecter des personnes externes.

Remarque : les canaux privés ne s’affichent pas si vous êtes uniquement autorisé(e) à gérer des canaux publics. Pour supprimer une personne d’un canal privé auquel vous n’avez pas accès, contactez un propriétaire pour obtenir de l’aide.

Forfait Business+ Forfaits Enterprise Les propriétaires et les administrateurs d’espaces de travail peuvent retirer des personnes externes des canaux hébergés par votre organisation. Cette action ne révoquera pas leur accès aux messages directs ou aux autres canaux auxquels elles ont accès et qui sont connectés à votre organisation. Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu, puis cliquez sur Utilisateurs . Cliquez sur Personnes externes. Recherchez une personne, puis cliquez sur l’icône à trois points à droite de son nom et sélectionnez Retirer des canaux. (Si cette option n’est pas visible, cela signifie que la personne en question ne peut être retirée d’aucun canal.) Cliquez sur Choisir des canaux spécifiques, puis sélectionnez le ou les canaux dont vous souhaitez retirer la personne. Cliquez sur Supprimer. Les propriétaires et les administrateurs de l’organisation peuvent retirer des personnes externes des canaux hébergés par votre organisation. Cette action ne révoquera pas leur accès aux messages directs ou aux autres canaux auxquels elles ont accès et qui sont connectés à votre organisation. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Sélectionnez Outils et paramètres, puis sélectionnez Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Personnes dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur Personnes externes. Recherchez une personne, puis cliquez sur l’icône à trois points à droite de son nom et sélectionnez Retirer des canaux. (Si cette option n’est pas visible, cela signifie que la personne en question ne peut être retirée d’aucun canal.) Cliquez sur Choisir des canaux spécifiques, puis sélectionnez le ou les canaux dont vous souhaitez retirer la personne. Cliquez sur Supprimer.

Conseil : vous pouvez également trouver des personnes externes dans la liste des membres du canal dans Slack, et vous pouvez les retirer d’un canal de la même manière que vous le feriez pour un membre de votre espace de travail.



Déconnecter les personnes externes de votre organisation

Les propriétaires et les administrateurs peuvent déconnecter une personne externe pour la retirer de toutes les conversations Slack Connect hébergées par votre organisation. Lorsque vous déconnectez une personne externe, les membres de votre organisation seront également retirés de toutes les conversations hébergées par une organisation externe qui incluent la personne que vous avez déconnectée.

Forfait Business+ Forfaits Enterprise Les propriétaires et les administrateurs d’espaces de travail peuvent déconnecter des personnes externes pour les retirer des canaux et des messages directs. Tant que votre organisation reste connectée à l’organisation externe dont cet utilisateur fait partie, vos membres peuvent le réinviter dans leurs conversations. Depuis votre ordinateur, cliquez sur Administrateur dans la barre latérale. Sélectionnez Paramètres de l’espace de travail dans le menu, puis cliquez sur Utilisateurs. Cliquez sur Personnes externes. Recherchez une personne, puis cliquez sur l’icône à trois points à droite de son nom et sélectionnez Déconnecter [Nom du membre]. Passez les détails en revue, puis cliquez sur Déconnecter. Les propriétaires et les administrateurs de l’organisation peuvent déconnecter des personnes externes pour les retirer des canaux et des messages directs. Tant que votre organisation reste connectée à l’organisation externe dont cet utilisateur fait partie, vos membres peuvent le réinviter dans leurs conversations. Sur votre ordinateur, cliquez sur le nom de votre organisation dans la barre latérale.

Sélectionnez Outils et paramètres, puis sélectionnez Paramètres de l’organisation. Cliquez sur Personnes dans la barre latérale gauche, puis cliquez sur Personnes externes. Recherchez une personne, puis cliquez sur l’icône à trois points en regard de son nom et sélectionnez Déconnecter [Nom du membre]. Passez les détails en revue, puis cliquez sur Déconnecter.