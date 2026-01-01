Si tu organización utiliza Slack Connect, los propietarios y administradores con un permiso de gestión de canales asignado pueden usar el panel Personas externas para ver y administrar los canales a los que pueden acceder las personas externas.



Cómo ver personas externas en tus canales de Slack Connect

Plan Business+ Planes Enterprise Los propietarios y administradores de los espacios de trabajo pueden ver una lista de todas las personas externas en canales alojados por tu organización. Los detalles que pueden ver son la organización a la que pertenecen estas personas, su nombre de Slack y su dirección de correo electrónico. Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas. Haz clic en Personas externas. Busca a una persona por su nombre o dirección de correo electrónico, o filtra por el nombre de la organización. Para ver una lista completa de los canales a los que pertenece una persona, haz clic en el icono con tres puntos a la derecha de su nombre y, a continuación, selecciona Ver canales. Los propietarios y administradores de las organizaciones pueden ver una lista de todas las personas externas en canales alojados por tu organización. Los detalles que pueden ver son la organización a la que pertenecen estas personas, su nombre de Slack y su dirección de correo electrónico. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Pasa el cursor sobre Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y, a continuación, haz clic en Personas externas. Busca a una persona por su nombre o dirección de correo electrónico, o filtra por el nombre de la organización. Para ver una lista completa de los canales a los que pertenece una persona, haz clic en su nombre para abrir la vista Detalles y, a continuación, haz clic en la pestaña Canales.



Cómo quitar personas externas de tus canales de Slack Connect

Los propietarios y administradores pueden eliminar personas de los canales individualmente o en bloque. Ten en cuenta que eliminar a personas externas de tus canales no pondrá fin a toda comunicación con ellas. Si quieres hacerlo, descubre cómo desconectarse de una organización o cómo desconectar a personas externas.

Nota: Si solo tienes permisos para gestionar canales abiertos, los canales cerrados no aparecerán. Para eliminar a alguien de un canal cerrado al que no tienes acceso, ponte en contacto con un propietario para que te ayude.

Plan Business+ Planes Enterprise Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden quitar a personas externas de los canales gestionados por tu organización. Esto no les denegará acceso a los mensajes directos ni a otros canales a los que pertenezcan y que estén conectados con tu organización. Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas. Haz clic en Personas externas. Busca a una persona y, a continuación, haz clic en el icono con tres puntos situado a la derecha de su nombre y selecciona Quitar de los canales. (Si no encuentras esta opción es porque no se le puede eliminar de ningún canal). Haz clic en Elegir canales específicos y, a continuación, selecciona los canales de los que quieres quitar a la persona externa. Haz clic en Quitar. Los propietarios y administradores de la organización pueden quitar a personas externas que tengan permiso solo para publicar de los canales alojados por tu organización. Esto no les denegará acceso a los mensajes directos ni a otros canales a los que pertenezcan y que estén conectados con tu organización. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y, a continuación, haz clic en Personas externas. Busca a una persona y, a continuación, haz clic en el icono con tres puntos situado a la derecha de su nombre y selecciona Quitar de los canales. (Si no encuentras esta opción es porque no se le puede eliminar de ningún canal). Haz clic en Elegir canales específicos y, a continuación, selecciona los canales de los que quieres quitar a la persona externa. Haz clic en Quitar.

Consejo: También puedes encontrar a personas externas en la lista de miembros del canal en Slack, y puedes quitarlas de un canal del mismo modo que lo harías con un miembro de tu espacio de trabajo.



Desconectar a personas externas de tu organización

Los propietarios y administradores pueden desconectar a una persona externa para quitarla de todas las conversaciones de Slack Connect alojadas por tu organización. Cuando desconectas a una persona externa, también se quitará a los miembros de tu organización de cualquier conversación alojada por una organización externa que incluya a la persona que desconectaste.

Plan Business+ Planes Enterprise Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden desconectar a personas externas para quitarlas de canales y mensajes directos. Mientras tu organización siga conectada a la organización externa a la que pertenece el usuario, tus miembros podrán volver a invitarlas a sus conversaciones. Desde el ordenador, haz clic en Administración en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas. Haz clic en Personas externas. Busca a una persona y, a continuación, haz clic en el icono con tres puntos situado a la derecha de su nombre y selecciona Desconectar [nombre del miembro]. Revisa los detalles y haz clic en Desconectar. Los propietarios y administradores de la organización pueden desconectar a personas externas para quitarlas de canales y mensajes directos. Mientras tu organización siga conectada a la organización externa a la que pertenece el usuario, tus miembros podrán volver a invitarlas a sus conversaciones. Desde la aplicación para ordenador, haz clic en el nombre de la organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes y selecciona Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral izquierda y, a continuación, haz clic en Personas externas. Busca a una persona y, a continuación, haz clic en el icono con tres puntos situado junto a su nombre y selecciona Desconectar [nombre del miembro]. Revisa los detalles y haz clic en Desconectar.