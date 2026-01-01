Usar el panel de personas externas de Slack Connect
Si tu organización usa Slack Connect, los propietarios y administradores que tengan asignado el permiso de administración de canales pueden usar el panel de personas externas para ver y administrar los canales a los que tienen acceso estas personas.
Ver personas externas de los canales de Slack Connect
Plan Business+
Planes Enterprise
Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden ver una lista de todas las personas externas en los canales alojados por tu organización. Los detalles incluyen a qué organización pertenece una persona, su nombre de Slack y su dirección de correo electrónico.
- En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas.
- Haz clic en Personas externas.
- Puedes buscar a alguien por nombre o dirección de correo electrónico o bien filtrar por nombre de la organización.
- Para ver una lista completa de los canales de los que alguien forma parte, haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha del nombre de esa persona y selecciona Ver canales.
Los propietarios y administradores de una organización pueden ver una lista de todas las personas externas en los canales alojados por tu organización. Los detalles incluyen a qué organización pertenece una persona, su nombre de Slack y su dirección de correo electrónico.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes de organización.
- Haz clic en Personas en la barra lateral de la izquierda y en Personas externas.
- Puedes buscar a alguien por nombre o dirección de correo electrónico o bien filtrar por nombre de la organización.
- Para ver una lista completa de los canales de los que alguien forma parte, haz clic en su nombre para abrir la vista Detalles y luego selecciona la pestaña Canales.
Quitar a personas externas de los canales de Slack Connect
Los propietarios y administradores pueden quitar personas de los canales de forma individual o masiva. Ten en cuenta que quitar personas externas de tus canales no pondrá fin a todas las comunicaciones con ellas. Si deseas hacer esto, obtén información sobre cómo desconectarse de una organización o desconectar a personas externas.
Nota: Si solo tienes permiso para administrar canales públicos, los canales privados no se mostrarán. Para quitar a alguien de un canal privado al que no tienes acceso,ponte en contacto con el propietario para obtener ayuda.
Plan Business+
Planes Enterprise
Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden quitar personas externas de los canales alojados por tu organización. Esta acción no revocará su acceso a los mensajes directos ni a otros canales conectados a la organización a los que pertenezcan.
- En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, luego, haz clic en Personas.
- Haz clic en Personas externas.
- Busca a una persona, haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha de su nombre y selecciona Quitar de los canales. (Si no ves esta opción, no se podrán quitar de ningún canal).
- Haz clic en Elegir canales específicos y selecciona el o los canales de los que deseas quitar a la persona externa.
- Haz clic en Quitar.
Los propietarios y administradores de una organización pueden quitar a las personas externas de los canales alojados por tu organización. Esta acción no revocará su acceso a los mensajes directos ni a otros canales conectados a la organización a los que pertenezcan.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes y, luego, Ajustes de la organización.
- Haz clic en Personas en la barra lateral de la izquierda y en Personas externas.
- Busca a una persona, haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha de su nombre y selecciona Quitar de los canales. (Si no ves esta opción, no se podrán quitar de ningún canal).
- Haz clic en Elegir canales específicos y selecciona el o los canales de los que deseas quitar a la persona externa.
- Haz clic en Quitar.
Consejo: Las personas externas también aparecen en la lista de miembros del canal en Slack y puedes eliminarlas del canal del mismo modo en que eliminarías a los miembros de tu espacio de trabajo.
Desconectar a personas externas de tu organización
Los propietarios y administradores pueden desconectar a una persona externa para quitarla de todas las conversaciones de Slack Connect alojadas por tu organización. Cuando desconectas a una persona externa, se quitará a los miembros de tu organización de cualquier conversación alojada por una organización externa en la que participe la persona que desconectaste.
Plan Business+
Planes Enterprise
Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden desconectar a personas externas para quitarlas de los canales y mensajes directos. Mientras tu organización siga conectada a la organización externa a la que pertenece ese usuario, los miembros de tu organización pueden volver a invitarlo a sus conversaciones.
- En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas.
- Haz clic en Personas externas.
- Busca a una persona, haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha de su nombre y selecciona Desconectar a [Nombre del miembro].
- Revisa los detalles y haz clic en Desconectar.
Los propietarios y administradores de la organización pueden desconectar a personas externas para quitarlas de los canales y mensajes directos. Mientras tu organización siga conectada a la organización externa a la que pertenece ese usuario, los miembros de tu organización pueden volver a invitarlo a sus conversaciones.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes y, luego, Ajustes de la organización.
- Haz clic en Personas en la barra lateral de la izquierda y en Personas externas.
- Busca a una persona, haz clic en el ícono de tres puntos junto a su nombre y selecciona Desconectar a [Nombre de miembro].
- Revisa los detalles y haz clic en Desconectar.
¿Quién puede usar esta función?
- Los propietarios y administradores de espacios de trabajo (Business+) y los propietarios y administradores de organizaciones
- Disponible en los planes Business+ y Enterprise