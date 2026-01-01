Si tu organización usa Slack Connect, los propietarios y administradores que tengan asignado el permiso de administración de canales pueden usar el panel de personas externas para ver y administrar los canales a los que tienen acceso estas personas.



Ver personas externas de los canales de Slack Connect

Plan Business+ Planes Enterprise Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden ver una lista de todas las personas externas en los canales alojados por tu organización. Los detalles incluyen a qué organización pertenece una persona, su nombre de Slack y su dirección de correo electrónico. En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas. Haz clic en Personas externas. Puedes buscar a alguien por nombre o dirección de correo electrónico o bien filtrar por nombre de la organización. Para ver una lista completa de los canales de los que alguien forma parte, haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha del nombre de esa persona y selecciona Ver canales. Los propietarios y administradores de una organización pueden ver una lista de todas las personas externas en los canales alojados por tu organización. Los detalles incluyen a qué organización pertenece una persona, su nombre de Slack y su dirección de correo electrónico. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Coloca el mouse sobre Herramientas y ajustes y, luego, selecciona Ajustes de organización. Haz clic en Personas en la barra lateral de la izquierda y en Personas externas. Puedes buscar a alguien por nombre o dirección de correo electrónico o bien filtrar por nombre de la organización. Para ver una lista completa de los canales de los que alguien forma parte, haz clic en su nombre para abrir la vista Detalles y luego selecciona la pestaña Canales.



Quitar a personas externas de los canales de Slack Connect

Los propietarios y administradores pueden quitar personas de los canales de forma individual o masiva. Ten en cuenta que quitar personas externas de tus canales no pondrá fin a todas las comunicaciones con ellas. Si deseas hacer esto, obtén información sobre cómo desconectarse de una organización o desconectar a personas externas.

Nota: Si solo tienes permiso para administrar canales públicos, los canales privados no se mostrarán. Para quitar a alguien de un canal privado al que no tienes acceso,ponte en contacto con el propietario para obtener ayuda.

Plan Business+ Planes Enterprise Los propietarios y administradores de espacios de trabajo pueden quitar personas externas de los canales alojados por tu organización. Esta acción no revocará su acceso a los mensajes directos ni a otros canales conectados a la organización a los que pertenezcan. En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y, luego, haz clic en Personas. Haz clic en Personas externas. Busca a una persona, haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha de su nombre y selecciona Quitar de los canales. (Si no ves esta opción, no se podrán quitar de ningún canal). Haz clic en Elegir canales específicos y selecciona el o los canales de los que deseas quitar a la persona externa. Haz clic en Quitar. Los propietarios y administradores de una organización pueden quitar a las personas externas de los canales alojados por tu organización. Esta acción no revocará su acceso a los mensajes directos ni a otros canales conectados a la organización a los que pertenezcan. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes y, luego, Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral de la izquierda y en Personas externas. Busca a una persona, haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha de su nombre y selecciona Quitar de los canales. (Si no ves esta opción, no se podrán quitar de ningún canal). Haz clic en Elegir canales específicos y selecciona el o los canales de los que deseas quitar a la persona externa. Haz clic en Quitar.

Consejo: Las personas externas también aparecen en la lista de miembros del canal en Slack y puedes eliminarlas del canal del mismo modo en que eliminarías a los miembros de tu espacio de trabajo.



Desconectar a personas externas de tu organización

Los propietarios y administradores pueden desconectar a una persona externa para quitarla de todas las conversaciones de Slack Connect alojadas por tu organización. Cuando desconectas a una persona externa, se quitará a los miembros de tu organización de cualquier conversación alojada por una organización externa en la que participe la persona que desconectaste.

Plan Business+ Planes Enterprise Los propietarios y administradores del espacio de trabajo pueden desconectar a personas externas para quitarlas de los canales y mensajes directos. Mientras tu organización siga conectada a la organización externa a la que pertenece ese usuario, los miembros de tu organización pueden volver a invitarlo a sus conversaciones. En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú y haz clic en Personas. Haz clic en Personas externas. Busca a una persona, haz clic en el ícono de tres puntos a la derecha de su nombre y selecciona Desconectar a [Nombre del miembro]. Revisa los detalles y haz clic en Desconectar. Los propietarios y administradores de la organización pueden desconectar a personas externas para quitarlas de los canales y mensajes directos. Mientras tu organización siga conectada a la organización externa a la que pertenece ese usuario, los miembros de tu organización pueden volver a invitarlo a sus conversaciones. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes y, luego, Ajustes de la organización. Haz clic en Personas en la barra lateral de la izquierda y en Personas externas. Busca a una persona, haz clic en el ícono de tres puntos junto a su nombre y selecciona Desconectar a [Nombre de miembro]. Revisa los detalles y haz clic en Desconectar.