Erste Schritte
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Wenn du innerhalb deiner Enterprise-Organisation nicht
den passenden Workspace finden kannst, dem du beitreten möchtest, kannst du eine Anfrage zur Erstellung eines neuen Workspace einreichen, den ein:e Organisationsinhaber:in oder -administrator:in prüfen kann.
Anfragen einreichen
Klicke auf dem
Home-Tab in der Seitenleiste auf den Namen deiner Organisation.
Wähle
Workflows verbinden oder verlassen und scrolle dann zum Ende der Seite. Klicke auf
Neuen Workspace erstellen, um eine Anfrage einzureichen. Füge einen Workspace-Namen und eine Nachricht für deine Organisationsinhaber und -administratoren hinzu.
Klicke auf
Anfrage absenden. Slack benachrichtigt dich, sobald deine Anfrage bearbeitet wurde. Hinweis: Wenn deine Organisation die Option zum Anfragen eines neuen Workspace eingeschränkt hat, kannst du dich für Unterstützung an einen Organisationsinhaber oder -administrator wenden.
So wird deine Anfrage bearbeitet
Sobald deine Anfrage geprüft wurde, erhältst du ein Update von Slack. Wenn du Mitglied in einem anderen Workspace der Organisation bist, wirst du von Slack benachrichtigt. Falls du noch keinem Workspace in der Organisation beigetreten bist, halte die Augen nach einer E-Mail offen.
Was kommt als Nächstes? Wenn deine Anfrage genehmigt wird, wirst du der Inhaber des neuen Workspace. Nur zu, du kannst jetzt neue Mitglieder einladen! Hinweis: Wenn deine Anfrage nicht genehmigt wurde, werden möglicherweise weitere Informationen benötigt. Wir empfehlen, dass du dich mit einem Organisationsinhaber oder -administrator in Verbindung setzt. Sie können dir helfen.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Alle
Mitglieder (Standard) Verfügbar für
Enterprise-Pläne Super!
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