Als Workspace-Inhaber:in oder -Administrator:in trägst du maßgeblich zum Erfolg deiner Enterprise-Organisation bei. Hier erfährst du, wie du deinen Workspace innerhalb einer Enterprise-Organisation effektiv aufbaust und verwaltest. ✨



Schritt 1: Einen Workspace in deiner Organisation erstellen

Du kannst einen bestehenden Slack-Workspace in deine Organisation verschieben oder einen neuen erstellen.

🚛 Workspaces zu einer Organisation migrieren

Organisationsinhaber:innen können mit Slack zusammenarbeiten, um ausgewählte Workspaces in eine Enterprise-Organisation zu verschieben. Wenn ein Workspace migriert wurde, werden alle Mitglieder-Accounts, Nachrichten, Dateien und sogar Emoji-Reaktionen aus diesem Workspace beibehalten.

Der:die Primäre Inhaber:in des Workspace muss die Verschiebung in eine Organisation genehmigen. Die Person erhält eine E-Mail und eine Slack-Benachrichtigung mit der Bitte um Genehmigung und kann auf Auf Einladung antworten klicken, um den Prozess zu starten.

💡 In unserem Guide für den Transfer von Workspaces zu einer Organisation findest du weitere Details.

🌱 Neue Workspaces erstellen

Du kannst eine:n Organisationsinhaber:in oder -administrator:in darum bitten, in deiner Organisation einen neuen Workspace zu erstellen. Wenn die Anfrage genehmigt wird, erhältst du eine E-Mail und eine Slack-Benachrichtigung, in der du informiert wirst, dass du Workspace-Inhaber:in bist.

💡 Hier erfährst du, wie du einen neuen Workspace in deiner Organisation anfragen kannst.



Schritt 2: Workspace-Einstellungen und -Berechtigungen

Verwaltung der Einstellungen und Berechtigungen deines Workspace über die Desktop-App:

Klicke auf dem Desktop oben links auf deinen Organisationsnamen.

Wähle im Menü die Option Tools und Einstellungen aus und klicke auf Workspace-Einstellungen. (Wenn du mehr als einen Workspace verwaltest, wähle einen aus dem Drop-down-Menü aus.)

Einige der Richtlinien deines Workspace werden von Organisationsinhaber:innen und -administrator:innen gesteuert. Wenn ein Schloss-Symbol angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Einstellung durch eine:n Organisationsadministrator:in gesperrt wurde.

Tipp: Erfahre mehr über verfügbare Rollen in Slack und die Berechtigungen jeder Rolle in einer Enterprise-Organisation.

🔐 Workspace-Zugang

Du kannst entscheiden, wie Mitglieder deiner Organisation auf deinen Workspace zugreifen und ihm beitreten können:

Offen: Für alle Mitglieder sichtbar und offen für Beitritt

Auf Anfrage: Für alle sichtbar, jedoch müssen neue Mitglieder um Beitritt bitten

Nur auf Einladung: Für alle sichtbar, jedoch müssen neue Mitglieder zum Beitritt eingeladen werden

Für alle sichtbar, jedoch müssen neue Mitglieder zum Beitritt eingeladen werden Verborgen: Nicht gelistet, und neue Mitglieder müssen zum Beitritt eingeladen werden

💡 Hier erfährst du, wie du den Zugang für deinen Workspace verwalten kannst.

Schritt 3: Mitglieder zu deinem Workspace hinzufügen

Nun, da du einen Workspace erstellt hast, ist es Zeit, Mitglieder hinzuzufügen! Abhängig von deinen Bedürfnissen gibt es zwei unterschiedliche Möglichkeiten dafür:

Füge Mitglieder hinzu, indem du sie in deinen Workspace einlädst.

Arbeite mit einen Organisationsinhaber zusammen, um ganze Personengruppen (z. B. eine Abteilung) vom Identitäts-Provider (IDP) deines Unternehmens hinzuzufügen.

💡 Hier erfährst du, wie du Mitglieder zu einem Workspace in einer Organisation hinzufügst.



Schritt 4: Kommunizieren und teilen

🔗 Multi-Workspace-Channels erstellen

Mithilfe von Multi-Workspace-Channels können Leute in verschiedenen Workspaces nahtlos miteinander kommunizieren. Du entscheidest, wer Zugang zu diesen Channels hat: entweder eine Auswahl spezifischer Workspaces oder alle Workspaces in der Organisation. Du kannst sie auch auf „Geschlossen“ setzen!

💡Hier erfährst du, wie du Channels zu anderen Workspaces hinzufügst.

Hinweis: Falls die Erstellung von Multi-Workspace-Channels für Workspace-Administrator:innen und -Mitglieder deaktiviert ist, setze dich mit jemandem in Verbindung, der als Organisationsinhaber:in oder Organisationsadministrator:in fungiert, um Hilfe zu bekommen.

📺 Channel-Transfer zwischen Workspaces

Wenn deine Organisation wächst und sich Workspaces erweitern, ist es nur natürlich, dass sich der richtige Ort für bestimmte Diskussionen ändern kann. Hilf allen dabei, fokussiert und produktiv zu bleiben, indem du Channels aus einem weniger relevanten Workspace in einen passenderen verschiebst.

Um diesen Transfer vorzunehmen, musst du ein:e Workspace-Inhaber:in oder -Administrator:in im Ursprungs- sowie Ziel-Workspace des entsprechenden Channels sein.

💡 Weitere Infos findest du unter Channel-Transfer zwischen Workspaces.



Schritt 5: Apps und Tools

Mit Slack kannst du alle Tools und Services, die du für deine Arbeit verwendest, an einem Ort zusammenbringen und musst nicht mehr ständig zwischen verschiedenen Apps wechseln.



👩‍💻 Apps zu deinem Workspace hinzufügen

Du kannst Apps für Services, die du bereits benutzt, direkt in unserem Slack Marketplace finden, darunter Tools für Bezahlung und Buchhaltung, Projekt-Management, den Personalbereich und mehr.

💡 Unter Apps zu deinem Workspace hinzufügen findest du eine detaillierte Anleitung.

Hinweis: Apps und Bots funktionieren am besten, wenn sie in allen Workspaces installiert sind, die sich auch Channels miteinander teilen.

🤖 Interne Integrationen erstellen

Du kannst neben dem Slack Marketplace auch benutzerdefinierte Integrationen erstellen, die auf die Bedürfnisse deines Workspace zugeschnitten sind. Das Erstellen deiner eigenen Integrationen erfordert zwar etwas technisches Können, kann jedoch zu vielen Vorteilen führen.

Behalte vorhandene interne Tools bei, mit denen dein Unternehmen bereits vertraut ist.

Leite Updates aus anderen Services in Slack weiter, um Informationen zu zentralisieren.

Konsolidiere in Slack Daten aus verschiedenen Analytik-Dashboards.

💡 Finde heraus, wie du Slack mit internen Integrationen anpasst.