Um eine zusätzliche Sicherheitsstufe hinzuzufügen, aktiviere die Zwei-Faktor-Authentifizierung (2FA) für deinen Slack-Account. Wenn dein Passwort kompromittiert oder gestohlen wurde, hast du die Gewissheit, dass nur du dich anmelden kannst.

So funktioniert 2FA:

Du brauchst Zugriff auf dein Mobiltelefon, wenn du dich bei Slack anmeldest.

Du gibst bei jeder Anmeldung einen Bestätigungscode und dein Passwort ein.

Du kannst deinen Bestätigungs-Code per Textnachricht (SMS) oder von einer Authentifizierungs-App senden lassen, aber Inhaber:innen können eine Authentifizierungs-App notwendig machen .

eine Authentifizierungs-App notwendig machen . Inhaber:innen und Administrator:innen mit kostenpflichtigen Plänen müssen beim Anmelden in Slack 2FA verwenden, auch wenn sie keine obligatorische 2FA aktiviert haben. In Workspaces oder Organisationen mit aktiviertem SSO müssen nur Inhaber:innen und Administrator:innen, die sich per E-Mail und Passwort anmelden und SSO umgehen können, 2FA einrichten.

Tipp: Suchst du nach Passwort-Infos? Hier erfährst du, wie du dein Passwort verwaltest und zurücksetzt.



2FA einschalten

Authentifizierungs-App SMS-Nachricht Schritt 1: Authentifizierungs-App herunterladen und installieren Bevor du 2FA auf deinem Account einrichten kannst, musst du eine Authentifizierungs-App herunterladen und auf deinem Gerät installieren. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung von Slack kann mit den meisten zeitbasierten Einmalpasswort-Apps (TOTP) benutzt werden. Hier sind ein paar Einstiegshilfen: iPhone Google Authenticator, Duo Mobile, 1Password, Authy, Microsoft Authenticator

Google Authenticator, Duo Mobile, 1Password, Authy, Android Google Authenticator, Duo Mobile, 1Password, Authy, Microsoft Authenticator Hinweis: Slack unterstützt noch nicht Universal Second Factor (U2F). Schritt 2: 2FA in Slack einschalten Melde dich bei dem entsprechenden Workspace an und besuche deine Account-Seite unter my.slack.com/account/settings. Klicke neben Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Erweitern. Klicke im Anschluss auf Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten. Gib dein Passwort ein und klicke auf Benutzung einer App, um einen Authentifizierungs-Code von der Authentifizierungs-App auf deinem Gerät zu erhalten. Füge einen neuen Account hinzu. In den meisten Apps tippst du dafür auf das Pluszeichen +. Scanne den QR-Code mit deiner Gerätekamera. Wenn du möchtest, kannst du den Code auch per Hand eingeben. Gib den Bestätigungscode, den deine Authentifizierungs-App für dich erstellt hat, auf der Slack-Seite ein, wo die Zwei-Faktor-Authentifizierung konfiguriert wird. Tippe zum Abschluss auf Code prüfen, um den Code zu verifizieren. Wenn du dich bei Slack anmeldest, öffne einfach deine Authentifizierungs-App und gib einen Code zusammen mit deinem Passwort ein. Hinweis: Inhaber:innen können Mitglieder daran hindern, SMS als ihre 2FA-Methode zu verwenden. Wenn du nicht über die Option verfügst, SMS als 2FA zu verwenden, nutze stattdessen eine Authentifizierungs-App. Melde dich bei dem entsprechenden Workspace an und besuche deine Account-Seite unter my.slack.com/account/settings. Klicke neben Zwei-Faktor-Authentifizierung auf Erweitern. Klicke im Anschluss auf Zwei-Faktor-Authentifizierung einrichten. Gib dein Passwort ein und klicke auf SMS-Nachricht, um eine SMS mit einem Authentifizierungscode zu erhalten. Wähle dein Land aus dem Menü aus. Wenn dein Land nicht aufgeführt ist, wähle Anderes Land. Gib deine Mobiltelefonnummer ein, einschließlich deiner Orts- und/oder Zonenvorwahl. Als Nächstes senden wir einen sechsstelligen Bestätigungscode auf dein Gerät. Gib diesen Code auf der Slack‑Seite ein, wo die Zwei-Faktor-Authentifizierung konfiguriert wird. Wähle zum Abschluss Code prüfen aus, um den Code zu verifizieren. Jedes Mal, wenn du dich bei deinem Workspace anmeldest, erhältst du eine SMS mit deinem Code für Einmaliges Anmelden. Hinweis: Es gelten die Standardtarife für Nachrichten. Bei deinem mobilen Serviceanbieter kannst du Informationen darüber erhalten, welche Gebühren für das Empfangen von SMS-Nachrichten anfallen.



2FA mit mehreren Workspaces benutzen

Wenn du in mehr als einem Slack-Workspace Mitglied bist, musst du die 2FA für jeden Account individuell einrichten.

Um für all deine Accounts die 2FA zu aktivieren, kopiere und füge den folgenden Link ein: https://your-url.slack.com/account/settings (vergiss dabei nicht, die Slack-Domain deines Workspace einzufügen).



Fehlerbehebung für 2FA

Backup-Codes

Wenn du dein Smartphone verlierst oder deine Authentifizierungs-App gelöscht hast, kannst du einen deiner Backup-Codes für die Anmeldung benutzen. Benutze einen beliebigen Code zum Anmelden, aber denke daran, dass jeder Code nur einmal verwendet werden kann. Deine Backup-Codes wurden dir mitgeteilt, als du 2FA eingerichtet hast, aber du kannst sie jederzeit auf deiner Account-Seite finden.

Tipp: Mach eine Kopie deiner Codes und speichere sie an einem sicheren Ort. 🔑

Du bist aus deinem Account ausgesperrt?

Wenn du ein neues Handy oder keinen Zugang zu deinen Backup-Codes hast, kannst dueinen Inhaber oder Administrator deines Workspace darum bitten, die 2FA manuell für deinen Account zu deaktivieren. Wenn du ein Workspace-Inhaber bist und dich nicht anmelden kannst, kontaktiere bitte den Primären Inhaber des Workspace, um Unterstützung zu erhalten.

Bitte gib diese Anweisungen an einen Workspace-Inhaber oder -Administrator weiter, damit dieser die 2FA für deinen Account deaktivieren kann: Klicke in der Seitenleiste auf deinen Workspace-Namen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und klicke anschließend auf Mitglieder verwalten. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten rechts neben dem Mitglied, für das du Änderungen vornehmen möchtest. Klicke auf Zwei-Faktor-Authentifizierung deaktivieren.