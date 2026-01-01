Wenn du Probleme beim Verbinden mit Slack in der Desktop-App oder im Browser hast, bekommst du hier mehr Infos über Verbindungsfehler und deren Behebung.

Tipp: Wenn du ein IT- oder Netzwerkadministrator bist, gibt es hier mehr Infos darüber, wie du für dein Netzwerk Verbindungsfehler bei Slack verwalten kannst.

Häufige Probleme

Vorgang Fehlermeldung Verbindungsfehler Slack kann keine Verbindung herstellen. Probleme beim Laden Aus irgendeinem Grund konnte Slack nicht geladen werden Server-Fehler Das tut uns leid! Da ist etwas schiefgelaufen, aber wir kümmern uns schon darum. Probleme mit WebSocket Zuletzt aktualisiert vor weniger als einer Minute … (Fehler wird in einem grauen Banner angezeigt) Browser-Fehler Du siehst eine Fehlermeldung in dem Browser, den du für den Zugriff auf Slack verwendest.

Verbindungsfehler

Das Problem

Wenn die Slack-Desktop-App keine Verbindung herstellen kann, kann dies daran liegen, dass die Einstellungen für dein Netzwerk oder die Sicherheitsvorrichtungen (wie Proxy, Firewall, Antivirus-Software oder VPN) eine Störung verursachen.

Schritte zur Fehlerbehebung

Schritt 1: Lösche den Cache und starte Slack neu

Klicke unter der Fehlermeldung auf Slack neu starten .

Schritt 2: Erfasse deine Net-Logs und sende sie uns

Wenn du immer noch Probleme hast, erfasse deine Net-Logs in der Slack Desktop-App und sende diese an uns, damit wir dem Problem weiter nachgehen können. Um Net-Logs zu erfassen, klicke unter der Fehlermeldung auf den Button Logs herunterladenoder gehe nach den folgenden Schritten vor.

Öffne die Desktop-App von Slack, klicke dann in der Menüleiste oben auf deinem Computer auf Hilfe. (Wenn du Windows 10 verwendest, klicke auf das ☰ Symbol mit den drei Linien oben links in der Slack-App.) Wähle Fehlerbehebung und klicke dann auf Neu starten und Net-Logs erfassen. Die App wird neu gestartet. Sobald dies geschehen ist, siehst du ein Pop-up-Fenster mit der Meldung Dein Log wird erstellt. Verwende Slack wie gewöhnlich. Wenn das Problem auftritt, kehre zum Pop-up-Fenster zurück und klicke auf Protokollierung beenden. Suche die zip-Datei im Ordner „Downloads“ auf deinem Computer. Sende uns eine Nachricht mit der Datei im Anhang.



Probleme beim Laden

Das Problem

Slack hat Probleme beim Laden der Desktop-App oder beim Laden im Browser. Wenn das der Fall ist, wirken sich möglicherweise Browser-Erweiterungen oder ein Sicherheitsgerät störend aus. Es kann aber auch an einem Problem bei Slack liegen.

Schritte zur Fehlerbehebung

Schritt 1: Lösche deinen Cache

Desktop Browser Öffne die Desktop-App von Slack, klicke dann in der Menüleiste oben auf deinem Computer auf Hilfe . (Wenn du Windows 10 verwendest, klicke auf das ☰ Symbol mit den drei Linien oben links in der Slack-App.) Wähle Fehlerbehebung. Klicke auf Cache löschen und neustarten. Lösche den Cache deines Web-Browsers. Diese Schritte variieren, je nachdem, welchen Browser du verwendest. Öffne Slack in einem privaten oder Inkognito-Fenster. Wenn du keine Verbindung zu Slack herstellen kannst, ist unter Umständen eine Browser-Erweiterung das Problem. Deaktiviere alle Browser-Erweiterungen und sieh nach, ob Slack dann in einem normalen Browser-Fenster geladen wird.



Schritt 2: Führe den Slack-Verbindungstest durch

Gehe zu slack.com/help/test , um deine Verbindung zu Slack zu überprüfen. Falls Fehler vorliegen, wende dich bitte an deine Netzwerkadministratorin bzw. deinen Netzwerkadministrator.



Schritt 3: Erfasse deine Net-Logs und sende sie uns

Wenn weiterhin Fehler auftreten, erfasse und sende deine Net-Logs, damit wir dem Problem weiter nachgehen können. Du kannst Net-Logs entweder über die Desktop-App oder über Google Chrome erfassen, je nachdem, was du verwendest, wenn das Problem auftritt. Wenn du sowohl Probleme mit der Desktop-App als auch mit dem Browser hast, verwende die untenstehenden Schritte für die Desktop-App.

Desktop-App Google Chrome Öffne die Desktop-App von Slack, klicke dann in der Menüleiste oben auf deinem Computer auf Hilfe. (Wenn du Windows 10 verwendest, klicke auf das ☰ Symbol mit den drei Linien oben links in der Slack-App.) Wähle Fehlerbehebung und klicke dann auf Neu starten und Net-Logs erfassen. Die App wird neu gestartet. Sobald dies geschehen ist, siehst du ein Pop-up-Fenster mit der Meldung Dein Log wird erstellt. Verwende Slack wie gewöhnlich. Wenn das Problem auftritt, kehre zum Pop-up-Fenster zurück und klicke auf Protokollierung beenden. Suche die zip-Datei im Ordner „Downloads“ auf deinem Computer. Sende uns eine Nachricht mit der Datei im Anhang. Öffne Google Chrome und gehe zu folgendem Link: chrome://net-export/ Klicke auf Protokollierung auf Festplatte starten. Speichere die Datei als slackNetlog. Öffne deinen Slack-Workspace in einem neuen Tab in Chrome. Verwende Slack wie gewöhnlich. Wenn das Problem auftritt, kehre zum Tab chrome://net-export/ zurück und klicke auf Protokollierung beenden. Suche die Datei slackNetlog im Ordner „Downloads“ auf deinem Computer. Sende uns eine Nachricht mit der Datei im Anhang.

Hinweis: Wenn du einen anderen Browser als Google Chrome verwendest, sende uns eine Nachricht, und wir helfen dir bei der weiteren Fehlerbehebung.

Server-Fehler

Das Problem

Ein Fehler auf dem Server von Slack verhindert, dass sich die Desktop-App oder der Browser erfolgreich verbindet und dass diese/dieser geladen werden kann.

Schritte zur Fehlerbehebung

Schritt 1: Lade Slack neu

Öffne Slack in der Desktop-App oder in einem Browser. Verwende die Tastenkombination ⌘+R (Mac) oder Strg+R (Windows/Linux).



Schritt 2: Nimm Kontakt mit uns auf

Wenn weiterhin Fehler auftreten, besuche die Website Slack Status. Dort kannst du sehen, ob wir gerade daran arbeiten, Probleme zu beheben. Wenn dies nicht der Fall ist, nimm Kontakt mit uns auf und wir helfen dir gern bei der weiteren Fehlerbehebung.

Probleme mit WebSocket

Das Problem

Wenn Slack Schwierigkeiten hat, die WebSocket-Verbindungen in der Desktop-App oder einem Browser aufrecht zu erhalten, erhältst du nicht automatisch neue Nachrichten aus deinen Channels oder Direktnachrichten.

Schritte zur Fehlerbehebung

Schritt 1: Wende dich an deinen Netzwerkadministrator

Dein Netzwerkadministrator kann dafür sorgen, dass WebSocket-Verbindungen unterstützt werden. Außerdem kannst du ihn bitten, Verbindungsversuche mit folgenden Domains zu prüfen:

wss-primary.slack.com

wss-backup.slack.com

wss-mobile.slack.com



Schritt 2: Erfasse deine Net-Logs und sende sie uns

Wenn weiterhin Fehler auftreten, erfasse und sende deine Net-Logs, damit wir dem Problem weiter nachgehen können. Du kannst Net-Logs entweder über die Desktop-App oder über Google Chrome erfassen, je nachdem, was du verwendest, wenn das Problem auftritt. Wenn du sowohl Probleme mit der Desktop-App als auch mit dem Browser hast, verwende die untenstehenden Schritte für die Desktop-App.

Desktop-App Google Chrome Öffne die Desktop-App von Slack, klicke dann in der Menüleiste oben auf deinem Computer auf Hilfe. (Wenn du Windows 10 verwendest, klicke auf das ☰ Symbol mit den drei Linien oben links in der Slack-App.) Wähle Fehlerbehebung und klicke dann auf Neu starten und Net-Logs erfassen. Die App wird neu gestartet. Sobald dies geschehen ist, siehst du ein Pop-up-Fenster mit der Meldung Dein Log wird erstellt. Verwende Slack wie gewöhnlich. Wenn das Problem auftritt, kehre zum Pop-up-Fenster zurück und klicke auf Protokollierung beenden. Suche die zip-Datei im Ordner „Downloads“ auf deinem Computer. Sende uns eine Nachricht mit der Datei im Anhang. Öffne Google Chrome und gehe zu folgendem Link: chrome://net-export/ Klicke auf Protokollierung auf Festplatte starten. Speichere die Datei als slackNetlog. Öffne deinen Slack-Workspace in einem neuen Tab in Chrome. Verwende Slack wie gewöhnlich. Wenn das Problem auftritt, kehre zum Tab chrome://net-export/ zurück und klicke auf Protokollierung beenden. Suche die Datei slackNetlog im Ordner „Downloads“ auf deinem Computer. Sende uns eine Nachricht mit der Datei im Anhang.

Hinweis: Wenn du einen anderen Browser als Google Chrome verwendest, sende uns eine Nachricht, und wir helfen dir bei der weiteren Fehlerbehebung.

Browser-Fehler

Das Problem

Du siehst eine Fehlermeldung in dem Browser, den du für den Zugriff auf Slack verwendest. Hier ist ein Beispiel aus Google Chrome:

Schritte zur Fehlerbehebung