Scopri di più sui problemi di connessione a Slack tramite l’app desktop o il browser e su come risolverli.

Suggerimento: se sei un amministratore IT o di rete, scopri come Gestire i problemi di connessione per la tua rete.

Problemi frequenti

Ticket Messaggio di errore Errore di connettività Slack non riesce a collegarsi. Problemi di caricamento Caricamento di Slack non riuscito. Errore del server Siamo spiacenti. Si è verificato un errore ma stiamo esaminando il problema. Problemi con WebSocket Ultimo aggiornamento meno di un minuto fa... (l’errore sarà visualizzato in un banner grigio) Errori del browser Vedrai un messaggio d’errore nel browser che stai utilizzando per accedere a Slack.

Errore di connettività

Il problema

Se l’app desktop di Slack non riesce e collegarsi, potrebbe essere dovuto a un’interferenza causata delle impostazioni di rete o di eventuali dispositivi di sicurezza (come proxy, firewall, software antivirus o VPN).

Passaggi per risolvere il problema

Passaggio 1: cancellare la cache e riavviare Slack

Fai clic su Riavvia Slack sotto il messaggio d’errore.

Passaggio 2: raccogliere e inviare i registri Internet

Se continui a riscontrare problemi, raccogli i registri Internet dall’app desktop di Slack e inviaceli per permetterci di continuare a indagare. Per raccogliere i registri Internet, clicca sul tasto Scarica registri sotto al messaggio d’errore o segui questi passaggi.

Apri l’app desktop di Slack e clicca su Assistenza in alto nella barra del menu del computer. (Se utilizzi Windows 10, clicca sull’icona Tre linee ☰ in alto a sinistra nell’app di Slack.) Seleziona Risoluzione dei problemi e poi clicca su Riavvia e raccogli i registri Internet. L’app verrà riavviata. Dopo il riavvio visualizzerai una finestra popup con il messaggio Il registro è in corso. Continua a utilizzare Slack normalmente. Quando il problema si verifica, torna alla finestra popup e clicca su Smetti di registrare. Cerca il file zip nella cartella Download del computer. Inviaci un messaggio con il file allegato.



Problemi di caricamento

Il problema

Slack sta riscontrando dei problemi nel caricamento nell’app desktop o in un browser. Questo potrebbe essere dovuto all’interferenza di un’estensione del browser o di un dispositivo di sicurezza, ma potrebbe anche trattarsi di un problema di Slack.

Passaggi per risolvere il problema

Passaggio 1: cancellare la cache

Desktop Browser Apri l’app desktop di Slack e clicca su Assistenza in alto nella barra del menu del computer. (Se utilizzi Windows 10, clicca sull’icona Tre linee ☰ in alto a sinistra nell’app di Slack.) Seleziona Risoluzione dei problemi. Clicca su Cancella cache e riavvia. Cancella la cache del browser web. Questi passaggi potrebbero variare in base al browser utilizzato. Apri Slack in una finestra in modalità privata o in incognito. Se non riesci a collegarti a Slack, il problema potrebbe essere legato a un’estensione del browser. Disabilita tutte le estensioni del browser per vedere se Slack riesce a caricarsi in una finestra di navigazione normale.



Passaggio 2: eseguire il test di connessione di Slack

Vai all’indirizzo slack.com/help/test per controllare la connessione a Slack. In caso di errore, contatta l’amministratore di rete.



Passaggio 3: raccogliere e inviare i registri Internet

Se continui a riscontrare problemi, raccogli e inviaci i registri Internet per permetterci di continuare a indagare. Puoi raccogliere i registri Internet sia dall’app desktop sia da Google Chrome, a seconda di ciò che stai utilizzando quando si verifica il problema. Se stai riscontrando problemi sia con l’app desktop sia con il browser, segui questi passaggi per l’app desktop.

App desktop Google Chrome Apri l’app desktop di Slack e clicca su Assistenza in alto nella barra del menu del computer. (Se utilizzi Windows 10, clicca sull’icona Tre linee ☰ in alto a sinistra nell’app di Slack.) Seleziona Risoluzione dei problemi e poi clicca su Riavvia e raccogli i registri Internet. L’app verrà riavviata. Dopo il riavvio visualizzerai una finestra popup con il messaggio Il registro è in corso. Continua a utilizzare Slack normalmente. Quando il problema si verifica, torna alla finestra popup e clicca su Smetti di registrare. Cerca il file zip nella cartella Download del computer. Inviaci un messaggio con il file allegato. Apri Google Chrome e vai al link seguente: chrome://net-export/. Clicca su Inizia a registrare su disco. Salva il file come slackNetlog. Apri una nuova scheda su Google Chrome e poi apri l’area di lavoro di Slack. Continua a utilizzare Slack normalmente. Quando il problema si verifica, torna alla finestra chrome://net-export/ e clicca su Smetti di registrare. Cerca il file slackNetlog nella cartella Download del computer. Inviaci un messaggio con il file allegato.

Nota: se utilizzi un browser diverso da Google Chrome, inviaci un messaggio e ti aiuteremo a risolvere il problema.

Errore del server

Il problema

Un errore del server di Slack potrebbe impedire la connessione e il caricamento dell’app desktop o del browser.

Passaggi per risolvere il problema

Passaggio 1: ricaricare Slack

Apri Slack nell’app desktop o in un browser. Utilizza i tasti ⌘R (Mac) o CtrlR (Windows/Linux).



Passaggio 2: Contattaci

Se continui a riscontrare problemi, visita il sito Stato del servizio Slack per capire se stiamo già lavorando alla risoluzione di alcuni problemi. Se cosi non fosse, contattaci e ti aiuteremo a risolvere il problema.

Problemi con WebSocket

Il problema

Quando Slack ha problemi nel mantenere le connessioni WebSocket nell’app desktop o in un browser, non riceverai automaticamente nuovi messaggi dai canali o dai messaggi diretti (MD).

Passaggi per risolvere il problema

Passaggio 1: contattare l’amministratore di rete

Contatta l’amministratore di rete per assicurarti che le connessioni WebSocket siano supportate. Inoltre, chiedi di esaminare tutti i tentativi di connessione ai domini seguenti:

wss-primary.slack.com

wss-backup.slack.com

wss-mobile.slack.com



Passaggio 2: raccogliere e inviare i registri Internet

Se continui a riscontrare problemi, raccogli e inviaci i registri Internet per permetterci di continuare a indagare. Puoi raccogliere i registri Internet sia dall’app desktop sia da Google Chrome, a seconda di ciò che stai utilizzando quando si verifica il problema. Se stai riscontrando problemi sia con l’app desktop sia con il browser, segui questi passaggi per l’app desktop.

App desktop Google Chrome Apri l’app desktop di Slack e poi clicca su Aiuto in alto nella barra del menu del computer. (Se utilizzi Windows 10, clicca sull’icona Tre linee ☰ in alto a sinistra nell’app di Slack.) Seleziona Risoluzione dei problemi e poi clicca su Riavvia e raccogli i registri Internet. L’app verrà riavviata. Dopo il riavvio visualizzerai una finestra popup con il messaggio Il registro è in corso. Continua a utilizzare Slack normalmente. Quando il problema si verifica, torna alla finestra popup e clicca su Smetti di registrare. Cerca il file zip nella cartella Download del computer. Inviaci un messaggio con il file allegato. Apri Google Chrome e vai al link seguente: chrome://net-export/. Clicca su Inizia a registrare su disco. Salva il file come slackNetlog. Apri una nuova scheda su Google Chrome e poi apri l’area di lavoro di Slack. Continua a utilizzare Slack normalmente. Quando il problema si verifica, torna alla finestra chrome://net-export/ e clicca su Smetti di registrare. Cerca il file slackNetlog nella cartella Download del computer. Inviaci un messaggio con il file allegato.

Nota: se utilizzi un browser diverso da Google Chrome, inviaci un messaggio e ti aiuteremo a risolvere il problema.

Errori del browser

Il problema

Stai riscontrando un errore nel browser che stai utilizzando per accedere a Slack. Ecco un esempio da Google Chrome:

Passaggi per risolvere il problema