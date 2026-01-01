Workspace-Management
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Standardmäßig kann jedes Mitglied eines Workspaces oder einer Enterprise-Organisation (außer Frontline-Mitgliedern) in jedem Channel oder in einer Direktnachricht (DM)
einen Huddle starten. Administrator:innen können Huddles in bestimmten Channels deaktivieren, wenn sie das möchten.
Huddles in einem Channel deaktivieren
Öffne einen Channel.
Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.
Klicke auf
Einstellungen und dann auf Bearbeiten neben Huddles. Wähle
Nein, Mitglieder können keine Huddles starten oder ihnen beitreten aus. Klicke auf
Speichern.
Wer kann diese Funktion benutzen?
Workspace-Inhaber/ -Administratoren und Organisationsinhaber/ -administratoren
Verfügbar für
kostenpflichtige Pläne Super!
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