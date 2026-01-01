Standardmäßig kann jedes Mitglied eines Workspaces oder einer Enterprise-Organisation (außer Frontline-Mitgliedern) in jedem Channel oder in einer Direktnachricht (DM) einen Huddle starten. Administrator:innen können Huddles in bestimmten Channels deaktivieren, wenn sie das möchten.

Huddles in einem Channel deaktivieren

Öffne einen Channel. Klicke im Header der Unterhaltung auf den Channel-Namen.

Klicke auf Einstellungen und dann auf Bearbeiten neben Huddles. Wähle Nein, Mitglieder können keine Huddles starten oder ihnen beitreten aus. Klicke auf Speichern.

