Das erfährst du in maximal 2 Minuten: Wie du deinen Google Kalender oder Outlook-Kalender mit Slack verbindest, damit du weniger Zeit mit der Koordination von Meetings verbringst.



Wenn du eine Kalender-App zu Slack hinzufügst, kannst du Meetings planen und Leute einladen, mit denen du zusammenarbeitest, ohne deinen Workspace verlassen zu müssen. Die Kalender-App zeigt dir die verfügbaren Zeitfenster an und empfiehlt die beste Zeit für dein Event.

Leg einfach los!

Installiere die Outlook-Kalender- oder Google Kalender-App in Slack. Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf Agenten und Tools. Klicke auf Apps, suche nach der hinzugefügten App und wähle sie aus, um sie zu öffnen. Klicke auf der Registerkarte Home der App auf Account verknüpfen, wenn das noch nicht erfolgt ist, oder wähle Ereignis erstellen aus, um ein Meeting zu planen.

Mehr Infos: Lies unsere Artikel zu Outlook-Kalender und Google Kalender.