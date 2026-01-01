Organisationsinhaber:innen können verhindern, dass Mitglieder das Profilfoto und das Feld mit dem vollständigen Namen in ihren Profilen bearbeiten. Gesperrte Profilfelder werden weiterhin von deinem Identitätsanbieter (IDP) synchronisiert, wenn du die Profilsynchronisierung mit Einmaligem Anmelden (Single Sign-On, SSO) oder SCIM aktiviert hast.

Tipp: Organisationsinhaberinnen und -inhaber sowie -administratorinnen und -administratoren können im Administratoren-Dashboard bestimmte Profilfelder manuell bearbeiten.

Berechtigungen für Profilfelder verwalten

Klicke auf dem Desktop in der Seitenleiste auf deinen Organisationsnamen.

Bewege den Mauszeiger über Tools und Einstellungen und wähle dann Organisationseinstellungen. Klicke auf Rollen & Berechtigungen und wähle anschließend Account-Arten aus. Klicke auf das Symbol mit den drei Punkten neben der Berechtigung, die du anpassen möchtest, und wähle dann Berechtigung bearbeiten aus. Wähle aus, wer das Profilfoto oder das Feld mit dem vollständigen Namen in seinem Profil bearbeiten kann. Wenn du möchtest, kannst du festlegen, ob einzelne Workspaces diese Einstellung bearbeiten können. Klicke auf Speichern. Hinweis: Du kannst weitere Profilfelder, z. B. E-Mail-Adresse und Anzeigename, in deinen SSO-Einstellungen sperren.

Tipp: Organisationsinhaber:innen und Workspace-Inhaber:innen können auch unterbinden, dass Gäste ihren vollständigen Namen und Anzeigenamen in ihrem Profil bearbeiten.