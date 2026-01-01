Utiliza herramientas de automatización en Slack para optimizar tu trabajo. Visita Slack Marketplace para ver las aplicaciones que se pueden instalar en tu espacio de trabajo o sigue leyendo para obtener más información sobre las aplicaciones de automatización creadas por Slack.

Consejo: Si buscas una solución de automatización integrada, echa un vistazo al creador de flujos de trabajo.

IFTTT para Slack

IFTTT te permite conectar aplicaciones web utilizando la expresión condicional “si esto, entonces aquello” (“if this, then that”). Con la aplicación IFTTT para Slack, podrás utilizar estas expresiones (que en el entorno IFTTT se conocen como “recetas”) para recibir actualizaciones en los canales de Slack.

Obtén más información sobre IFTTT para Slack.

ServiceNow para Slack

La aplicación ServiceNow te permite crear y gestionar incidentes de ServiceNow desde tu espacio de trabajo de Slack y compartir información de la aplicación en tus canales para mantener a tu equipo al tanto de todo.

Obtén más información sobre la aplicación ServiceNow para Slack.