En Slack, se muestran mensajes cuando alguien entra, es agregado o sale de un canal para que los otros miembros sepan quién llega y quién se va. Los propietarios y administradores del espacio de trabajo con planes Gratuito, Pro y Business+ pueden administrar estos mensajes y elegir si prefieren desactivarlos.



Administrar los mensajes de entrada y salida

De forma predeterminada, los mensajes se muestran cuando alguien entra, es agregado o sale de un canal. Para los grupos más pequeños, estos mensajes pueden parecer útiles, pero tal vez los grupos más grandes prefieran ocultarlos. Si eres propietario o administrador de un espacio de trabajo, sigue los pasos a continuación para administrar los mensajes de entrada y salida de tu espacio de trabajo.

En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Desplázate hasta llegar a la sección Mensajes de ingreso y salida del canal y haz clic en Expandir. Marca o desmarca la casilla junto a Mostrar un mensaje cuando la gente se una a canal o lo abandone. Haz clic en Guardar.



Si los mensajes de entrada y salida están desactivados

👀 Los mensajes se muestran…

Cuando alguien entra o es agregado a un canal público o privado

Si alguien abandona un canal privado



🙈 No se muestran los mensajes…

Cuando alguien se une o es agregado a un canal público con más de 20 miembros

Si alguien sale de un canal abierto

Si la cuenta de alguien está desactivada