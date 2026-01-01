Obtener notificaciones de calendario directamente en Slack es una forma efectiva de estar al tanto de tu agenda. A continuación, encontrarás algunas aplicaciones de calendario creadas por Slack que puedes instalar en tu espacio de trabajo o visita Slack Marketplace para obtener una lista completa de las aplicaciones de calendario disponibles para Slack.

Google Calendar para Slack

Conectar Google Calendar con Slack les permite a ti y a tu equipo organizarse y mantenerse al día con notificaciones, recordatorios de eventos y mucho más.

Obtén más información acerca del Calendario de Google para Slack.

Calendario de Microsoft Outlook para Slack

Gracias a la aplicación Calendario de Outlook para Slack, te mantendrás al tanto de todo lo que ocurra en tu Calendario de Outlook directamente desde tu espacio de trabajo. Cuando estés en una reunión, actualiza de forma automática tu estado de Slack, únete a videollamadas, responde a notificaciones de eventos, mira cuándo cambian los detalles de un evento y mucho más.

Obtén más información acerca del Calendario de Outlook para Slack.