La réception de notifications de calendrier directement dans Slack vous permet de garder le fil de votre planning. Vous trouverez ci-dessous quelques applications de calendrier créées par Slack que vous pouvez intégrer à votre espace de travail. Vous pouvez également consulter le Slack Marketplace pour découvrir toutes les applications de calendrier disponibles pour Slack.

Google Agenda pour Slack

Lorsque vous associez Google Agenda à Slack, vous aidez votre équipe et vous-même à vous organiser et à rester à jour grâce notamment aux notifications et aux rappels d’événement.

En savoir plus sur Google Agenda pour Slack.

Calendrier Microsoft Outlook pour Slack

Avec l’application Calendrier Outlook pour Slack, vous pouvez gérer votre calendrier Office sans quitter votre espace de travail. Mettez automatiquement à jour votre statut Slack lorsque vous êtes en réunion, rejoignez des appels vidéo, répondez à des notifications d’événements, surveillez les changements apportés aux événements et bien plus encore.

En savoir plus sur le Calendrier Outlook pour Slack.