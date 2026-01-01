Recibir las notificaciones del calendario directamente en Slack te permite estar siempre al tanto de tu agenda. A continuación encontrarás algunas aplicaciones de calendario creadas por Slack que se pueden instalar en tu espacio de trabajo. También puedes visitar Slack Marketplace para ver la lista completa de aplicaciones de calendario que puedes utilizar en Slack.

Google Calendar para Slack

Conectar Google Calendar con Slack os permite a ti y a tu equipo organizaros y estar al día con las notificaciones, recordatorios de eventos y mucho más.

Obtén más información sobre Google Calendar para Slack.

Calendario de Microsoft Outlook para Slack

Con la aplicación del calendario de Outlook para Slack, permanecerás al tanto de tu Calendario de Outlook directamente desde tu espacio de trabajo. Actualiza automáticamente tu estado de Slack cuando estés en una reunión, únete a videollamadas, responde a notificaciones de eventos, entérate cuando cambien los detalles de los eventos y mucho más.

Más información sobre el calendario de Outlook para Slack.