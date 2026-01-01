Los propietarios y administradores pueden controlar si los flujos de trabajo se pueden usar en las conversaciones de Slack Connect al ajustar los permisos que determinan si:

Las personas externas pueden usar flujos de trabajo creados por miembros de su espacio de trabajo u organización Enterprise.

Las personas externas pueden usar flujos de trabajo que contengan pasos de conector de terceros creados por miembros de su espacio de trabajo u organización Enterprise.

Los miembros pueden usar flujos de trabajo creados por personas externas.

Sus miembros pueden usar flujos de trabajo que contengan pasos de conector de terceros creados por personas externas.

Nota: Si se permite el uso de flujos de trabajo en Slack Connect en tu espacio de trabajo u organización, asegúrate de incluir también a las organizaciones externas en el permiso de acceso Quién puede encontrar y usar este flujo de trabajo en el Generador de flujos de trabajo para otorgarles acceso a flujos de trabajo individuales.



Elige quién puede ejecutar flujos de trabajo

Para decidir quién puede usar flujos de trabajo y flujos de trabajo con pasos de conector de terceros en Slack Connect, sigue los pasos que se indican a continuación.

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrar en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Permisos. Junto a Uso de flujos de trabajo para Slack Connect, haz clic en Expandir. Marca o desmarca las casillas y, luego, haz clic en Guardar. Permite que los miembros de tu organización usen flujos de trabajo creados por personas externas. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes. Al lado de Uso de flujos de trabajo creados por organizaciones externas, haz clic en Editar. Haz clic en el botón de activación para permitir que los miembros de tu organización usen flujos de trabajo creados por personas externas. Marca la casilla para permitir que los miembros ejecuten flujos de trabajo con pasos de conector de terceros. Haz clic en Guardar.

Permite a las personas externas que usen flujos de trabajo creados por miembros de tu organización En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y selecciona Ajustes. Al lado de Uso de flujos de trabajo creados por [tu organización], haz clic en Editar. Haz clic en el botón de activación para permitir que las personas externas usen flujos de trabajo creados por miembros de tu organización. Haz clic en la casilla para permitir que las personas externas ejecuten flujos de trabajo con pasos de conector de terceros. Haz clic en Guardar.

Ajusta los permisos de flujo de trabajo para cada organización externa También puedes personalizar quién puede usar flujos de trabajo y quién puede usar flujos de trabajo con pasos de conector de terceros para cada organización externa a la que estés conectado. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. Haz clic en Slack Connect en la barra lateral izquierda y selecciona Conexiones. Junto a la organización que desees personalizar, haz clic en el ícono de tres puntos y selecciona Universal. Selecciona Permisos para miembros o Permisos para personas externas. Selecciona una opción y haz clic en Guardar. Nota: Las personas externas solo pueden usar flujos de trabajo con pasos de conector de terceros que no requieran que autentiquen sus cuentas de terceros.



Límites de los flujos de trabajo

Para proteger tu organización, las personas externas en las conversaciones de Slack Connect no pueden iniciar o continuar un flujo de trabajo que incluya los tipos de pasos siguientes:

Pasos de conector que requieren que los usuarios externos autentiquen su cuenta de terceros.

Pasos personalizados que hayan creado los miembros de tu organización

O que realice estas acciones:

Comenzar con una palabra clave

Crear un grupo de usuarios

Agregar a alguien a un grupo de usuarios o eliminar a una persona

Crear o archivar un canal público o privado