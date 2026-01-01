Slack Connect permite a los miembros de tu organización trabajar con personas de organizaciones externas en el mismo canal. Sigue leyendo para obtener más información sobre los tipos de invitaciones que tu organización puede enviar y los permisos que otorgan a las personas externas que trabajan en tus canales.



Tipos de invitaciones y permisos

Puedes decidir qué tipo de invitación pueden enviar tus miembros cuando deseen colaborar con personas externas en los canales de tu organización. Hay dos tipos de invitaciones que puedes administrar: Permiso solo para publicar y Permiso para publicar, invitar y mucho más. Los tipos de invitación determinan qué permisos tendrán las personas externas en los canales a los que están invitados.

Nota: Una vez que se ha aceptado la invitación, cualquier persona con permiso para enviar invitaciones de Slack Connect puede ajustar los permisos existentes de las personas externas.



Permisos por tipo de invitación

* Nota: Estos cambios solo se aplicarán al espacio de trabajo donde se realizaron y no a otras organizaciones del canal.



Administrar los ajustes y permisos de las invitaciones

Planes Pro y Business+ Planes Enterprise En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral. Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú. Haz clic en la pestaña Permisos. Junto a Canales de Slack Connect, haz clic en Expandir. En Invitar a personas externas [su organización], activa o desactiva los permisos. Si un permiso está activado, decide quién puede enviar cada tipo de invitación. Haz clic en Guardar. Administrar quién puede enviar invitaciones En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Slack Connect y selecciona Ajustes. Selecciona la pestaña Canales. Junto a Enviar invitaciones de canales, haz clic en Editar. Activa o desactiva los botones de los tipos de invitación. Si está encendido, decide quién de tu organización puede enviar cada tipo de invitación. Haz clic en Guardar ajustes.

Administrar a quién pueden invitar las personas externas a los canales Si tu canal de Slack Connect permite la opción Permiso para publicar, invitar y más, los propietarios y administradores de la organización administran a quién pueden invitar las personas externas a los canales. En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral izquierda, haz clic en Slack Connect y selecciona Ajustes. Selecciona la pestaña Canales. Junto a Las personas externas pueden enviar invitaciones, haz clic en Editar. Selecciona a quién pueden enviar una invitación las personas externas. Haz clic en Guardar.

Administrar los ajustes de invitación por organización externa En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.

Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización. En la barra lateral, haz clic en Slack Connect y selecciona Conexiones. Junto a la organización que desees personalizar, haz clic en el

ícono de tres puntos y selecciona Canales. Selecciona Personalizar para [nombre de organización]. Elige una opción del menú desplegable y haz clic en Guardar cambio.