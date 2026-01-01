Administrar los ajustes y permisos de las invitaciones de los canales de Slack Connect
Slack Connect permite a los miembros de tu organización trabajar con personas de organizaciones externas en el mismo canal. Sigue leyendo para obtener más información sobre los tipos de invitaciones que tu organización puede enviar y los permisos que otorgan a las personas externas que trabajan en tus canales.
Tipos de invitaciones y permisos
Puedes decidir qué tipo de invitación pueden enviar tus miembros cuando deseen colaborar con personas externas en los canales de tu organización. Hay dos tipos de invitaciones que puedes administrar: Permiso solo para publicar y Permiso para publicar, invitar y mucho más. Los tipos de invitación determinan qué permisos tendrán las personas externas en los canales a los que están invitados.
Nota: Una vez que se ha aceptado la invitación, cualquier persona con permiso para enviar invitaciones de Slack Connect puede ajustar los permisos existentes de las personas externas.
Permisos por tipo de invitación
|Permiso solo para publicar
|Permiso para publicar, invitar y más
|Enviar mensajes
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Usar los accesos directos de su equipo
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Agregar otras personas de organizaciones que ya están en el canal
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Cambiar el nombre del canal, el tema o la descripción*
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Convertir un canal público en privado*
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Agregar un canal a varios espacios de trabajo en su organización de Enterprise
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|Ver una copia archivada del canal si su organización se elimina
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|Establecer una política de conservación*
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* Nota: Estos cambios solo se aplicarán al espacio de trabajo donde se realizaron y no a otras organizaciones del canal.
Administrar los ajustes y permisos de las invitaciones
Planes Pro y Business+
Planes Enterprise
- En la computadora, haz clic en Administrador en la barra lateral.
- Selecciona Ajustes del espacio de trabajo en el menú.
- Haz clic en la pestaña Permisos.
- Junto a Canales de Slack Connect, haz clic en Expandir.
- En Invitar a personas externas [su organización], activa o desactiva los permisos. Si un permiso está activado, decide quién puede enviar cada tipo de invitación.
- Haz clic en Guardar.
Administrar quién puede enviar invitaciones
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- En la barra lateral izquierda, haz clic en Slack Connect y selecciona Ajustes.
- Selecciona la pestaña Canales.
- Junto a Enviar invitaciones de canales, haz clic en Editar.
- Activa o desactiva los botones de los tipos de invitación. Si está encendido, decide quién de tu organización puede enviar cada tipo de invitación.
- Haz clic en Guardar ajustes.
Administrar a quién pueden invitar las personas externas a los canales
Si tu canal de Slack Connect permite la opción Permiso para publicar, invitar y más, los propietarios y administradores de la organización administran a quién pueden invitar las personas externas a los canales.
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- En la barra lateral izquierda, haz clic en Slack Connect y selecciona Ajustes.
- Selecciona la pestaña Canales.
- Junto a Las personas externas pueden enviar invitaciones, haz clic en Editar.
- Selecciona a quién pueden enviar una invitación las personas externas.
- Haz clic en Guardar.
Administrar los ajustes de invitación por organización externa
- En tu computadora, haz clic en el nombre de tu organización, que aparece en la barra lateral.
- Selecciona Herramientas y ajustes en el menú y, luego, haz clic en Ajustes de la organización.
- En la barra lateral, haz clic en Slack Connect y selecciona Conexiones.
- Junto a la organización que desees personalizar, haz clic en el
ícono de tres puntos y selecciona Canales.
- Selecciona Personalizar para [nombre de organización].
- Elige una opción del menú desplegable y haz clic en Guardar cambio.
-
Los propietarios del espacio de trabajo (planes Pro y Business+)
Los propietarios y administradores de la organización (planes Enterprise)
- Disponible en planes de pago